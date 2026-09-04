Минпромторг России назвал новых потенциальных покупателей Ту-214

Сейчас прорабатываются условия поставок и финансовая модель проекта

Самолеты Ту-214 могут быть приобретены не только авиакомпаниями Red Wings и «Якутия», но также и другими потенциальными заказчиками. Об этом в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме сообщил заместитель главы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков.

— Среди эксплуатантов, желающих использовать этот самолет, можно выделить Red Wings и авиакомпанию «Якутия». Также есть и другие потенциальные заказчики, которые в настоящее время обсуждают возможность приобретения этих воздушных судов, — заявил он.

Кроме того, продолжаются обсуждения с авиакомпанией S7 по контракту на закупку самолетов Ту-214. Абраменков подчеркнул, что сейчас прорабатываются условия поставок и финансовая модель проекта.

Ранее в Казани Ту-214 в ливрее Третьяковки совершил демонстрационный полет.

Никита Егоров