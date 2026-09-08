Доминация «Ирбиса» над «Чайкой»: «Volga Арена» приняла первый матч в своей истории

Казанцы испортили настроение нижегородской публике, но устроили праздник хоккея в «столице закатов»

Фото: Фото предоставлено сайтом МХЛ

В Нижнем Новгороде открылся новый спортивный объект. 12-тысячная «Volga Арена» сегодня приняла в своих стенах матч регулярного чемпионата МХЛ «Чайка» — «Ирбис», в котором сильнее оказалась молодежка «Ак Барса» — 3:5. Как прошло открытие арены — в материале «Реального времени».

3,5 тысячи человек посетили первый матч МХЛ на «Volga Арене»

Новый ледовый дворец на карте КХЛ! «Volga Арена» в Нижнем Новгороде официально начала свою работу вчера. 7 сентября спортивный объект принял матч регулярного чемпионата МХЛ между «Чайкой» и «Ирбисом». В последние годы это противостояние молодежных команд приобрело самый принципиальный характер. Нижегородцы — главный раздражитель для казанцев в плей-офф. В 2024 и 2026 годах «Ирбис» вылетал в плей-офф Кубка Харламова именно от «Чайки».

— Постоянно их обыгрывали в плей-офф. Обыграем и сегодня, — амбициозно заявлял нападающий первого звена нижегородской команды Ян Мельников до стартового свистка.

Фото предоставлено сайтом МХЛ

Что ни говори, мотивация у хоккеистов «Чайки» во вчерашнем матче была запредельная. Во-первых, на трибуны «Volga Арены» было продано 3,5 тысячи билетов. Нижегородцы, вероятно, продали бы и больше, если бы был открыт второй ярус стадиона. Но в тестовом режиме на матч МХЛ организаторы решили ограничиться лишь первым ярусом.



«Торпедо» — «Ак Барс». Яркая вывеска на дебютный матч КХЛ в истории «Volga Арены»

К слову, 14 сентября «Volga Арена» примет первую игру КХЛ. Будет снова нижегородско-казанское противостояние. Но теперь уже с участием «Торпедо» и «Ак Барса». И вот на этот матч билеты реализуются на второй ярус в том числе. Также на игре «Торпедо» — «Ак Барс» в преддверии матча ожидается красочное шоу с приглашенными артистами российской эстрады. Об этом в разговоре с журналистами сообщил генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга.

— Скоро получу статус специалиста по открытию арен (улыбается). Это два хоккейных города. Событие такое по своему масштабу всегда знаковое, историческое. У каждой из арен клубов есть свои особенности. Правильнее будет не сравнивать, а сделать все, чтобы наша арена стала самой современной и уютной из новых арен России. Некоторые дизайнерские решения уже отличают эту арену от других. У меня первая ассоциация возникает с аренами НХЛ. Хотелось бы дальше это улучшать и наращивать, внесем жизнь и уют в эти декорации, — добавил функционер.

Фото предоставлено сайтом МХЛ

В целом в минувший вечер прошла фактически репетиция открытия «Volga Арены». Да, она состоялась, матч «Чайка» — «Ирбис» стал первым официальным в ее истории. Тем не менее главные сюрпризы руководство «Торпедо» подготовило именно под встречу КХЛ. Наверное, поэтому в день матча МХЛ на территории стадиона можно было увидеть много рабочих в форме, особенно в утренние часы раскаток команд. Косметический ремонт на «Volga Арене» продолжится в усиленном темпе вплоть до 14 сентября. В разговоре с корреспондентом «Реального времени» Евгений Забуга также отметил, что по ходу сезона арена еще будет модернизироваться.

— Мы будем прислушиваться к мнению болельщиков и исправлять недочеты по ходу сезона, — подчеркнул генеральный директор «Торпедо».

«Volga Арена» соответствует всем стандартам современного ледового дворца. На территории стадиона, помимо основного льда, присутствуют еще два тренировочных. Вместимость «Volga Арены» — 12 тысяч 164 места. Из любопытного и интересного — на стадионе уделили достаточно внимания работникам прессы. К примеру, длина журналистского стола составила 72 см — это с запасом больше, чем на любой другой арене КХЛ. Мелочь, но для работников СМИ — огромный плюс.

«Ирбис» подпортил настроение фанатам «Чайки»

В свой первый матч на «Volga Арене» «Чайке» не удалось добыть победу. Более того, триумф «Ирбиса» со счетом 5:3 получился более чем убедительным. В составе казанцев голами отметились Аскар Камалов, Кирилл Бузаев, Сабит Хатибуллин, Роман Городилов и Андрей Дульнев. У «Чайки» шайбы забросили Николай Измайлов, Владимир Лаптев, Марк Фогельнест.

Фото предоставлено сайтом МХЛ

«Ирбис» наглядно во вчерашнем матче продемонстрировал, что успешные результаты предсезонных турниров не были случайными. Казанцы очень сильны в этом году и нацелены на успешный путь в плей-офф Кубка Харламова. Особенно на фоне провальных результатов в двух прошлых сезонах, когда клуб вылетал в первом раунде от «Кузнецких медведей» и «Чайки». Судя по настрою большинства хоккеистов «Ирбиса», можно сказать, что в этом сезоне они готовы прервать полосу неудач. Команда у Александра Щербины боевая, мастеровитая. Потенциал у нее очень высок.

— Наша основная задача сейчас — ребят раскрепостить и чтобы они поверили в себя, в свои силы и что действительно нам по плечу бороться за самые высокие места и идти за кубком. И наш тренерский штаб все будет делать для этого. Мы не хотим много разговаривать, мы хотим действительно доказывать это делом. И сегодняшняя игра опять же это показала, — заявил Щербина в разговоре с корреспондентом «Реального времени».

Интересно, что в разговоре с журналистами после матча Александр Щербина признался — до игры с «Чайкой» показал своим хоккеистам то самое интервью Яна Мельникова. Наставник «Ирбиса» отметил, что, возможно, это интервью по-спортивному разозлило его игроков, поэтому они вышли на матч столь заряженными и мотивированными.

«Чайка» — «Ирбис» — 3:5 (1:1, 1:4, 1:0)

0:1 Камалов (Нургалиев, 02:27, 4х5)

1:1 Измайлов (Мишин, Козин, 19:17)

1:2 Бузаев (Городилов, 25:25)

1:3 Хатибуллин (Бузаев, 30:17)

2:3 Лаптев (Горнов, Фогельнест, 30:39)

2:4 Городилов (Коломыцев, 32:13)

2:5 Дульнев (Бузаев, Мустафин, 39:27)

3:5 Фогельнест (Журун, 56:01)

«Volga Арена», Нижний Новгород. 3500 зрителей.

