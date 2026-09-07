Жителей Финляндии беспокоит рост цен на дизель в одном из районов

Последний раз цены на дизельное топливо на заправках в стране превышали «тревожную» отметку в апреле

Фото: Динар Фатыхов

Цены на дизельное топливо на автозаправочных станциях (АЗС) Юго-Восточной Финляндии превысили 2,5 евро за литр, пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на Iltalehti. Данный уровень цен наблюдается на заправках вдоль шоссе №6, которое проходит параллельно российской границе и соединяет города Коувола, Лаппенранта, Йоэнсуу и Иматра.

В понедельник, 7 сентября, на АЗС в Коуволе дизельное топливо продавалось по цене 2,504 евро за литр, в то время как бензин марки АИ-95 стоил 2,354 евро, а АИ-98 — 2,464 евро. В Лаппенранте цены на топливо оказались еще выше: бензин марки АИ-95 достиг цены 2,379 евро, АИ-98 — 2,489 евро, а дизельное топливо — 2,529 евро.

Путешественники отмечают, что особенно высокие цены наблюдаются на заправках компании ABC, которая принадлежит концерну SOK. Финнов беспокоит рост цен в этом районе, поскольку расстояния между населенными пунктами значительны и без автомобиля сложно обойтись.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Последний раз цены на дизельное топливо на заправках ABC в Финляндии превышали отметку в 2,5 евро за литр в апреле, что связывали с нарушениями поставок из-за конфликта на Ближнем Востоке. Из-за сбоев в поставках топлива на некоторых финских АЗС цены на бензин поднимались до экстремального уровня — до 3 евро за литр, чтобы сохранить остатки до поступления новых партий.

В августе средние цены на дизельное топливо в Финляндии составили 2,3 евро за литр, включая налоги, что на 40% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Ранее эксперт сообщил, что цены на топливо в России пойдут вниз, спрос на него сократится, а объем предложения вырастет.

Никита Егоров