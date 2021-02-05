На ПГУ-ТЭС «Нижнекамскнефтехима» началась подготовка к пуско-наладочным работам

Фото: Ринат Назметдинов

Делегация АО «ТАИФ» во главе с генеральным директором компании, председателем совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Русланом Шигабутдиновым посетила строящуюся площадку ПГУ-ТЭС «Нижнекамскнефтехима».

Парогазовая установка-теплоэлектростанция предназначена для утилизации продуктов переработки попутных нефтяных газов и одновременной выработки электрической энергии. Номинальная мощность электростанции по выработке электроэнергии составляет 495 МВт.



— В настоящее время завершена поставка основного и вспомогательного оборудования на 100%, строительно монтажные работы выполнены на 99%. Идет активная фаза по подготовке к пуско-наладочным работам. Произведена гидроопрессовка и водная промывка котлов-утилизаторов. В ближайшее время начнется химпромывка котлов, проходят гидравлические и пневматические испытания трубопроводов различных систем, а также проверка систем АСУ ТП. Мобилизовано на площадке около 1350 человек, — рассказал директор ПГУ-ТЭС ПАО «Нижнекамскнефтехим» Алмаз Мухаметзянов.

Топливом для ПГУ-ТЭС, помимо природного газа, станут отдувки производства компании. Использование синтетического газа с завода этилена снизит негативную нагрузку на атмосферу воздуха.



Ранее сообщалось, что «Нижнекамскнефтехим» расширил ассортимент синтетических каучуков.