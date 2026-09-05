Названа отрасль промышленности в России, которая выросла сильнее всего за полгода

Динамика составила 6,4%

Фото: Мария Зверева

В первом полугодии 2026 года российская промышленность показала неравномерное развитие, согласно данным Минэкономразвития, основанным на информации Росстата.

Среди лидеров роста выделяются машиностроительное производство с увеличением на 6,4% и добыча металлических руд, демонстрирующая рост на 3,2%. В то же время произошло снижение в производстве кокса и нефтепродуктов на 9,2%, а также в деревообрабатывающем комплексе на 6,5%. В соответствии с итогами, темпы роста промышленности приблизились к нулевому уровню — за семь месяцев 2026 года индекс промышленного производства увеличился всего на 0,1%.

Ранее сообщалось, что объем работ в сфере строительства в Татарстане снизился на 10% за год.

Никита Егоров