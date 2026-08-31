КАМАЗ начал строительство цифрового завода стоимостью почти 25 млрд

Прогнозируемая производственная мощность предприятия составит до 30 тыс. изделий в год

Фото: Мария Зверева

В Саратовской области стартовало строительство цифрового завода по производству раздаточных коробок для грузовых автомобилей. Предприятие мощностью до 30 тыс. изделий в год появится на территории Столыпинского индустриального парка. Об этом сообщила пресс-служба КАМАЗа.

В церемонии запуска приняли участие гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава Минпромторга Антон Алиханов и губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Завод будет выпускать раздаточные коробки нового поколения массой 320 кг с ресурсом 800 тыс. км для грузовиков КАМАЗ поколения К5, а также автомобилей «Урал» и МАЗ. Проектная мощность — до 30 тыс. штук в год.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Предприятие оснастят автоматизированной линией с роботизированной сборкой и окраской, цифровыми двойниками технологических систем и беспилотной доставкой деталей. Внедрение интеллектуального управления позволит централизованно контролировать производство. Отработанную модель цифрового завода планируют масштабировать на другие машиностроительные предприятия.

Объем инвестиций в 2026—2029 годах оценивается в 24,2 млрд рублей. Новое производство создаст не менее 350 рабочих мест только на основном производстве, отметил Когогин. Алиханов добавил, что завод станет шагом к выполнению задачи президента по замещению критических автокомпонентов.

Ранее сообщалось, что в России приостановили реализацию грузовиков CAMC, SANTAI, DESA и DSCN. Причиной стали нарушения обязательных требований.

Алсу Сабирзанова