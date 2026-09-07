«Не для того, чтобы помочь нам»: посол осудил «тактику давления» Индии из-за нефти

Однако Россия сохраняет статус крупнейшего поставщика нефти в Индию с долей рынка свыше 30%

Посол России в Индии Денис Алипов заявил, что закупка российских энергоносителей продиктована исключительно национальными экономическими интересами Нью-Дели. В интервью изданию DD India дипломат подчеркнул: «Индия покупает российскую нефть не ради того, чтобы помочь нам... Она делает это для себя — ради национального развития, заботясь о благополучии и благосостоянии своего народа».

По словам посла, вопросы энергетической безопасности и темпы экономического роста являются безусловным приоритетом для индийского руководства. Несмотря на беспрецедентное давление со стороны Запада, Россия сохраняет статус крупнейшего поставщика нефти в Индию с долей рынка свыше 30%. С начала 2022 года доля российской нефти в структуре импорта республики выросла с 1,5% до порядка 13%, а объем поставок увеличился как минимум в семь раз.

Сотрудничество активизировалось после перекрытия Ормузского пролива в результате конфликта США и Израиля с Ираном. Алипов отметил, что Москва готова и дальше предлагать Нью-Дели наиболее выгодные условия покупки углеводородов. При этом он признал влияние американских санкций против компаний «Роснефть» и «Лукойл», введенных в конце 2025 года, которые привели к перераспределению потоков сырья и заставили местных игроков снижать риски вторичных ограничений.

На фоне этих событий Вашингтон усилил политическое давление. Президент Дональд Трамп неоднократно требовал от Индии сократить или полностью прекратить импорт из России, что привело к блокировке подготовки крупного торгового соглашения между странами. Кроме того, на рассмотрении в Конгрессе США находится законопроект покойного сенатора Линдси Грэма, предусматривающий возможность введения санкций против пяти крупнейших покупателей российских энергоресурсов, включая Китай и Индию.

В Москве подобные ограничения считают незаконными. Посольство РФ в США назвало инициативу «медвежьей услугой», которая может обернуться негативными экономическими последствиями для самого Вашингтона. Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, санкционная политика не имеет предела, однако новые рестрикции все чаще наносят ущерб интересам самих европейских государств и инициаторов ограничений.

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Никита Егоров