В США цены на бензин почти достигли рекордного уровня

Рост цен совпал с началом активной фазы предвыборной гонки перед промежуточными выборами в Конгресс

Фото: Динар Фатыхов

В преддверии Дня труда в США зафиксирован резкий рост цен на автомобильное топливо. Как сообщает Reuters со ссылкой на данные сервиса GasBuddy, средняя стоимость бензина по стране достигла $4,13 за галлон — это самый высокий показатель для праздничных выходных в начале сентября за всю историю наблюдений и почти на доллар превышает прошлогодний уровень.

Хотя текущие цены не побили абсолютный исторический максимум (он был установлен в июне 2022 года и составлял более $5 за галлон), отметка в $4 является серьезным психологическим барьером для американских потребителей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Подорожание топлива происходит на фоне роста мировых котировок: стоимость нефти поднялась выше $90 за баррель, а вслед за ней выросли цены на дистилляты, включая дизельное топливо и мазут. Наиболее значительный скачок стоимости с начала конфликта на Украине отмечен в штатах Колорадо, Юта, Айдахо, Монтана, Вайоминг и Северная Дакота. Традиционно самые высокие средние цены сохраняются в Калифорнии, на Гавайях и в Вашингтоне.

Рост цен на заправках совпал с началом активной фазы предвыборной гонки перед промежуточными выборами в Конгресс. Дональд Трамп сделал ситуацию с энергоносителями центральной темой своей кампании, пообещав снизить их стоимость. В своих выступлениях он усилил критику в адрес нефтеперерабатывающих заводов и розничных продавцов горючего, обвинив их в искусственном завышении цен ради получения сверхприбыли.

Ранее сообщалось, что жителей Финляндии беспокоит рост цен на дизель в одном из районов.

Никита Егоров