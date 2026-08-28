Россия обсуждает с азиатскими партнерами грузоперевозки по Северному морскому пути
Интерес к СМП растет из-за его короткого пути и небезопасной обстановки в Красном море
Россия обсуждает с индийскими и вьетнамскими партнерами возможность перевозок по Северному морскому пути. Об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин.
— Мы ведем активные переговоры с индийскими и вьетнамскими партнерами, — передает его слова РИА «Новости».
В качестве примера он привел Китай: компания Sea Legend Shipping уже запускает регулярный контейнерный сервис из порта Нинбо через Арктику в британский порт Филикстоу.
Интерес к Северному морскому пути растет не только у российских, но и у зарубежных судовладельцев. Этому способствуют как короткое расстояние между Европой и Азией, так и небезопасная обстановка в Красном море и Персидском заливе.
Ранее сообщалось, что Индия сняла ограничения на вывоз пшеницы, которые действовали с мая 2022 года.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».