«У нас не бывает ничьих»: как «Нефтехимик» и НКНХ заряжают друг друга на сезон

На «Нижнекамскнефтехиме» прошла встреча с хоккейным клубом

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

По традиции перед стартом нового сезона КХЛ «волки» приезжают на «Нижнекамскнефтехим» — представить новичков, пообщаться с нефтехимиками и узнать, чем сегодня живет предприятие.

Как отметил генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов, клуб и предприятие объединяет не только многолетняя история, но и постоянная работа на результат:

— В первую очередь мы — единомышленники, которые вместе куют победу во всех пониманиях этого слова. Какая разница — пот на льду или в цеху? Ведь в промышленности, как и в хоккее, не бывает ничьих и слова «почти»: либо есть результат, либо нет. Конкуренция вокруг и у вас, и у нас серьезная. Но нужно продолжать создавать настроение всему городу. Вы можете быть уверены в нашей поддержке.

Генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов поблагодарил предприятие за внимание к клубу и отметил, что сезон будет непростым.

— Мы видим, как многие команды усилились. Но у нас есть все необходимое для хорошей игры, мы тоже пополнили состав новыми игроками. И нам не привыкать бороться в сложных условиях. Мы всегда рады вашей поддержке, каждый из ребят играет с энтузиазмом, когда видит полные трибуны, поэтому ждем всех на матчах, — обратился Игорь Ларионов к сотрудникам НКНХ.

Новым капитаном команды выбран Андрей Белозеров, в прошлом сезоне побивший рекорд клуба по заброшенным шайбам. В межсезонье клуб сделал точечные, но перспективные приобретения. Состав пополнили нападающие Александр Петунин, Артур Тянулин, Виктор Андрейченко, Сергей Артемьев и Рафаэль Бикмуллин, защитники Семен Ручкин и Тимоти Ловелл, а также вратарь Матвей Ботов.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Главный тренер Игорь Гришин рассказал, что в новом сезоне зрителей ждет фирменный агрессивный хоккей:

— Мы попробовали кое-что изменить в тактике межсезонья, провели несколько контрольных матчей. Потом собрались с ребятами, обсудили и поняли, что новая схема не такая агрессивная. В итоге решили ничего не менять. Будем играть в тот хоккей, который приносит результат, который так нравится зрителям, и постараемся стать еще более напористыми.

После презентации и общения с болельщиками хоккеисты отправились в объединенную операторную «Лемаевская». Начальник производства Ильдар Мирзагитов рассказал команде о том, как аппаратчики в режиме реального времени отслеживают сотни процессов и почему не надо бояться горящего факела:

— Приятно видеть ребят у нас в гостях. Мы очень похожи на самом деле. На производстве у нас все то же самое: есть свой «капитан», свои «нападающие» и «защитники». Если будет хоть одно слабое звено, всей команде придется нелегко. Хоккей и нефтехимия очень близки.

— Я бывал на разных предприятиях — и в Череповце, и в Магнитогорске. Здесь очень современное производство, чисто и красиво. Приятно, что люди так искренне увлечены хоккеем, хочется радовать их в ответ, — отметил нападающий Александр Петунин.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

После операторной команда в полном составе выехала на уличные полигоны «СИБУРИНТЕХ-НК». Здесь сотрудники на практике и в условиях, максимально приближенных к реальным, отрабатывают самые ответственные задачи: безопасное проведение работ на высоте, газоопасные работы, сливо-наливные операции на эстакадах и многое. Хоккеисты попробовали себя в роли работников УТСБ и узнали, как нужно производить нижний слив из железнодорожной цистерны. А новичок Артур Тянулин даже закрыл рычаг запорно-регулирующей арматуры.

В завершение встречи передали команде новую каску — она станет переходным трофеем для лучших игроков матча. Увидеть обновленный «Нефтехимик» в деле можно будет уже 6 сентября на первом домашнем матче против «Шанхайских драконов».