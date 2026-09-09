Градозащитники нашли нарушения в историко-культурной экспертизе Мергасовского дома

Согласно акту ГИКЭ, здание предлагается изменить, а не восстановить, утверждают в ТРО ВООПИК

Дом обследовали летом. Фото: Максим Платонов

До 11 сентября можно прокомментировать положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы, которое вынесла комиссия во главе с юристом и магистром архитектуры Александром Мельниковым. Согласно документу, Мергасовский дом будет разобран, а потом восстановлен в виде элитного жилого комплекса с подземным паркингом. У татарстанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры после изучения документа появились замечания на 10 листах, в которых градозащитники выявили немало противоречий между выводами и проектными решениями.

Балконы, слуховые окна, лестницы, а также паркинг

«Научно-проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в 1938—1941 гг. жил известный детский писатель Абдулла Алиш. Дом, в котором в 1931—1952 гг. жил выдающийся татарский писатель Кави Наджми», расположенного по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул.

Дзержинского, д. 18» по заказу Госжилфонда при Раисе РТ подготовил Центр культурного наследия Татарстана.

Обследования строительных конструкций проводилось в июне — июле этого года. Протокол экспертной комиссии, которую возглавлял Александр Мельников, директор Научно-производственного центра по сохранению объектов культурного наследия Нижегородской области, подписан 21 августа.



Как указано в документе, который прислал в редакцию «Реального времени» председатель ТРО ВООПИК Степан Новиков, в акте экспертизы описаны проектные решения, прямо противоречащие предмету охраны.

Это остекление открытых балконов, замена и добавление слуховых окон, изменение конфигурации внутренней лестницы, превращение оконных проемов в дверные и наоборот, эксплуатация чердака и приспособление мезонина, а также вмешательство в охраняемую террасу: здесь планируется устройство технических помещений и подземного паркинга.

Второе. Как указывают градозащитники в 12-м разделе, «акт определения

влияния предполагаемых к проведению видов работ от 15.07.2026 содержит вывод о том, что предполагаемые к выполнению виды работ оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия». Одновременно ГОСТ Р 55567-2013 (на который ссылается Акт) определяет приспособление как работы «без изменения его особенностей, являющихся предметом охраны». Вывод «не нарушает предмет охраны» (стр. 29) прямо противоречит выводу акта определения влияния «оказывают влияние» (стр. 29)», — указано в письме ТРО.

Аварийное состояние здания входит в противоречие с желанием устроить под ним паркинг. Экспертиза выявила, что «несущая способность не обеспечена».

«Несмотря на это, проект предусматривает устройство подземного паркинга под аварийным зданием, что требует масштабных земляных работ, проходки котлована и возведения подземных конструкций», — говорится в письме. Не учтена и карстоопасность участка, а также то, что глубина заложения фундаментов — выше уровня глубины промерзания грунта.

В конце авторы списка нарушений указывают: в поверочных расчетах, входящих в состав экспертируемой документации, применены устаревшие редакции строительных норм, есть опечатка в ссылках, а также не хватает некоторых ГОСТов в списке литературы. Кроме того, здание то становится семиэтажным, то шестиэтажным с мезонином (плюс подземный этаж), а в предмете охраны указана «объемно-пространственная структура здания переменной этажности с мезонином».

Отозвать или пересмотреть

«Экспертиза проведена с 19 по 21 августа 2026 года — 3 календарных дня. Объект — аварийное здание переменной этажности с подземным паркингом, карстоопасностью, 20 квартирами, изменением лестниц, проемов, балконов, кровли. Объем проектной документации — три раздела, множество подразделов, графические материалы. Для полноценного экспертного анализа такого объема в трехдневный срок времени недостаточно, что ставит под сомнение глубину проведенного анализа», — говорят эксперты в ТРО, резюмируя, что здание предлагается изменить, а не восстановить.

И предлагают, в частности, не только отозвать или пересмотреть вывод акта, но и дать оценку каждому проектному решению, затрагивающему предмет охраны, оценить инженерные риски.

— Также обращаю ваше внимание на то, что в предмете охраны отсутствуют пункты о мемориальной ценности здания, нет фиксации мемориальных зон, — говорит Степан Новиков. — Здание предполагается полностью разобрать и возвести новое с подземным паркингом и с изменением фасадов.

Новиков напоминает, что в доме жили не только первый председатель Союза писателей Татарской АССР Кави Наджми и детский писатель Абдулла Алиш, чье лицо может каждый увидеть на барельефе членов татарского подполья в Берлине у памятника Мусе Джалилю. Также здесь жила «бабушка казанского офорта» Магдалина Мавровская, графист Надир Альмеев, ювелир Ильгиз Фазылзянов, некоторое время жила семья писателя Василия Аксенова.

Прокомментировать может каждый

— Безусловно, мы за то, чтобы дом реставрировался и ремонтировался. Для того, чтобы оценить его состояние, необходима экспертиза, я, к сожалению, не очень подробно знаком с состоянием дома. Известно, что строили его в непростое время, использовалось то, что было под рукой. Но дом необходимо сохранить, потому что это наша история, — прокомментировал глава Союза писателей Татарстана Ркаиль Зайдулла, пообещав обратиться с запросом в Комитет РТ по охране ОКН.

— Я не являюсь специалистом в области экспертизы, но я считаю, что каждый имеет право высказаться, как это сделали, например, Марья Леонтьева и Дарья Толовенкова. Поскольку у нас есть возможность прокомментировать выложенные документы на сайте комитета, я всячески рекомендую каждому это сделать, — отметил директор Национального музея РТ Айрат Файзрахманов.

Мергасовский дом может пополнить печальный список казанских новоделов. Среди них, например, закрытое здание речного порта архитектора оперного театра Исмагила Гайнутдинова, фасад которого спрятан облицовочными панелями. Многократно перестраиваемое бывшее здание «Детского мира» на Баумана. Снесенное, а потом «увеличенное» бывшее здание Дома культуры медицинских работников на углу Маяковского и Бутлерова. И, конечно, уничтоженные в 2008-м номера «Булгар», ныне — ЖК «Татарстан» с дополнительными стеклянными этажами и крохотным музеем Тукая на первом этаже.

В последний раз всплеск активности на сайте Комитета РТ по охране ОКН помог отстоять охранный статус дому, в котором родился Мулланур Вахитов, — экспертизу по нему пересмотрели, а с экспертом перестали работать.

Мергасовский дом был признан памятником культурного наследия регионального значения в 1959 году. В 2005 году его признали аварийным, в 2012 году — подлежащим сносу, в 2016-м — подлежащим реконструкции. В 2018 году из него выселили большинство семей. В апреле 2019 года, когда здание опустело, сообщалось, что Мергасовский дом выставят на торги по стартовой цене в 1 рубль. Однако аукцион так и не был проведен. Им все также занимается Госжилфонд.