ООО «ТАИФ-СМ»: успешный старт и масштабные планы

В 2021 году завод синтетических масел планирует произвести до 9 тыс. тонн продукции

Фото: Роман Хасаев

Первый и единственный в России производитель полиальфаолефиновых масел (ПАОМ) — ООО «ТАИФ-СМ» представил бухгалтерскую отчетность по итогам 2020 года, в котором успел проработать всего месяц. Насколько успешным был старт, и какие планы строит предприятие — в материале «Реального времени».

Уверенный старт

Производственный комплекс по выпуску смазочных материалов был построен и введен в эксплуатацию в Нижнекамске в 2003 году. На начальном этапе предприятие было совместным проектом ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Татнефть». В апреле 2019 года завод был выкуплен Группой ТАИФ. Почти сразу началась масштабная модернизация производства, которая была проведена в рекордные сроки.

Осенью 2020 года комплекс, движимое и недвижимое имущество которого оценивается суммой свыше 3 млрд рублей, на правах аренды был передан ООО «ТАИФ-СМ».

В сжатые сроки выкупленные Группой ТАИФ производственные мощности были модернизированы и введены в эксплуатацию. Фото: Роман Хасаев

Объем займов, полученных под обеспечение (преимущественно обеспечение представлено товарами в обороте), по состоянию на конец года составил 211 млн 28 тыс. рублей.

Собственный Центр R&D в сотрудничестве с признанными мировыми поставщиками присадок (Afton, Lubrizol, Infineum и BASF) вел разработку рецептур. К моменту ввода производств в эксплуатацию ассортимент продукции Taif Lubricants (бренд, под которым ТАИФ-СМ производит свою продукцию) насчитывал более 170 наименований, представленных во всех сегментах готовых товарных масел в России:

моторные и трансмиссионные масла для легкового транспорта;

моторные и трансмиссионные масла для коммерческого, грузового транспорта и специальной техники;

индустриальные масла для различных отраслей промышленности.

К моменту запуска производства собственным Центром R&D были разработаны 170 рецептур смазочных материалов. Фото: Роман Хасаев

В декабре 2020 года состоялась первая отгрузка продукции. По итогам первого далеко не полного года работы выручка предприятия достигла 61 млн 257 тыс. рублей, а валовая прибыль — 4 млн 703 тыс. рублей.

Выход на чистую прибыль — в 2021 году

Состояние чистых активов по состоянию в целом за 2020 год имеет отрицательное значение. В минус компания ушла на 60 млн 746 тыс. рублей. «Отрицательные показатели объясняются затратами, сопровождающими подготовку и запуск производства продукции Общества. Бизнес-план Общества подразумевает выход на чистую прибыль в 2021 году», — поясняют в ООО «ТАИФ-СМ».

Выйти на чистую прибыль завод «ТАИФ-СМ» планирует уже в текущем году. Фото: Роман Хасаев

В 2021 году, как сообщили в компании, перед «ТАИФ-СМ» стоит масштабная задача по выводу нового бренда на рынок. Компания планирует произвести и реализовать более 9 тыс. тонн смазочных материалов и около 9 тыс. тонн базовых масел IV группы (ПАОМ). Производственная мощность по выпуску ПАОМ в настоящее время составляет 10 тыс. тонн в год.

План: к 2025 году войти в топ-10 производителей смазочных материалов

К 2025 году ООО «ТАИФ-СМ» рассчитывает выкупить арендованные производственные мощности. Пока же перед руководством и коллективом компании стоят более близкие, но не менее серьезные задачи: к 2024 году завод планирует пересечь годовую отметку производства в 20 тыс. тонн масел.

С такими показателями компания, единственная, наладившая производство ПАОМ в России, имеет все шансы войти в топ-10 ведущих производителей смазочных материалов. Это позволит занять лидирующие позиции в премиальном сегменте синтетических масел. Возможности установленного оборудования, позволяют нарастить объемы производства и до 60 тыс. тонн смазочных материалов в год.

К 2024 году ТАИФ-СМ рассчитывает войти в топ-10 ведущих производителей смазочных материалов. Фото: Роман Хасаев

Для реализации производимой продукции «ТАИФ-СМ» выбрана дистрибьюторская модель бизнеса. К настоящему моменту сеть уже насчитывает 20 компаний, охватывающих домашний регион — Приволжский федеральный округ, а также Центральный, Южный, Северо-Западный и Уральский округа. Зарубежные партнеры занимаются продвижением продукции в странах ЕАЭС, СНГ, Прибалтике, государствах Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.

— В течение 2021 года ТАИФ-СМ планирует минимум вдвое расширить дистрибьюторскую сеть, усилить присутствие в Сибири, на Дальнем Востоке, а также в арктических регионах, — сообщил «Реальному времени» первый заместитель генерального директора ООО «ТАИФ-СМ» Сергей Карев.