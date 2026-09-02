На Дальнем Востоке создадут единый нефтехимический кластер

Общий объем инвестиций оценивается в 100 млрд рублей

Фото: Артем Дергунов

На территории Хабаровского и Приморского краев, а также Амурской области появится единый межрегиональный промышленный кластер по глубокой переработке нефтехимического сырья. Соглашение подписано на Восточном экономическом форуме между Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и международной инжиниринговой корпорацией «Инновационные технологии», передает ТАСС.

Для нас этот проект — стратегический. Мы создаем единый межрегиональный кластер, который объединит переработчиков, поставщиков сырья и экспортеров в трех субъектах Дальнего Востока. Уверены, что при поддержке КРДВ, Правительств регионов и ПАО «СИБУР» мы сможем сформировать современную экосистему глубокой переработки полимеров, закрыть потребности внутреннего рынка и выйти на экспортные рынки с продукцией высокой добавленной стоимости, — сказал гендиректор «Инновационных технологий» Андрей Захаров.

Общий объем инвестиций оценивается в 100 млрд рублей. Проект рассчитан на 2026–2032 годы. Суммарная мощность переработки предприятий-резидентов кластера составит более 100 тыс. тонн полимерного сырья в год.

Продукция будет ориентирована как на внутренний рынок, так и на экспорт в страны Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии. В ассортименте — трубы и фитинги, промышленная и пищевая упаковка, контейнеры для ТБО, литьевые изделия и продукция для агропромышленного комплекса.

Уже ведется подбор земельных участков на трех площадках: в Приморском крае (площадка «Западная»), Амурской области («Ровное») и Хабаровском крае («Вектор»).

Ранее сообщалось, что в России за первые шесть месяцев 2026 года обнаружили четыре новых месторождения нефти и газа.

Алсу Сабирзанова