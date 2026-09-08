Рекордные сборы, новые риски для семейного бизнеса и защита прибылей банков

Обзор налоговых новостей прошедшей недели

Фото: Реальное время

Федеральная налоговая служба (ФНС) на прошедшей неделе зафиксировала рост бюджетных поступлений на 13%, до 23,1 трлн рублей. Еще ведомство готовится усложнить жизнь семейным компаниям и собирается ввести новые критерии оценки благонадежности. На этом фоне государство дает крупному капиталу гарантии стабильности — в Госдуме исключили введение налога на сверхприбыль банков. Подробнее — в еженедельном налоговом обзоре «Реального времени».

Поступления налогов в бюджет России выросли на 13,1% — до 23,1 трлн рублей

В консолидированный бюджет России в январе — июне 2026 года поступило 23,15 трлн рублей налогов и сборов, что на 13,1% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Наибольший объем поступлений обеспечил налог на добавленную стоимость (НДС) — 6,79 трлн рублей, увеличившись на 41,7%.

Налог на прибыль организаций принес бюджету 4,92 трлн рублей (+10,4%), налог на доходы физических лиц — 4,26 трлн рублей (+15,6%). При этом поступления от налогов за пользование природными ресурсами сократились на 14,3%, до 4,89 трлн рублей.

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

Одновременно совокупная задолженность по налогам и сборам, страховым взносам, пеням, налоговым санкциям и процентам на 1 июля достигла 1,38 трлн рублей. Из этой суммы 912,2 млрд рублей, или 66,3%, приходится на федеральные налоги и сборы, еще 292,9 млрд рублей — на страховые взносы.

ФНС введет отметку о родственных связях в сервисе оценки бизнеса

Федеральная налоговая служба (ФНС) с октября 2026 года добавит в сервис оценки бизнеса специальную отметку для компаний, которыми руководят родственники. По сообщению «Известий», инспекторы будут выявлять признаки дробления у связанных предприятий, использующих льготы для малого и среднего предпринимательства.

Отметка появится у групп фирм под управлением супругов, родителей, детей или братьев и сестер при условии, что хотя бы одна из них за последние три года пользовалась льготами МСП, например пониженными тарифами страховых взносов. Сама по себе запись не снизит итоговый балл компании, не повлечет автоматического штрафа или проверки, но может осложнить поиск контрактов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Замруководителя ФНС Тимур Шиналиев уточнил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026), что ведомство планирует использовать этот сервис при государственных и корпоративных закупках. В пресс-службе ФНС пояснили, что критерий будет указывать на возможное необоснованное использование льгот, оставаясь справочным инструментом для оценки налоговых рисков бизнесом.

По оценке Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ, к семейной модели относят свое дело 74% представителей МСП — это около 4–5 млн предпринимателей. По оценкам самой службы, доля бизнеса, использующего схемы незаконного дробления, может превышать 10%.

Эксперты отмечают, что добросовестным компаниям придется доказывать свою самостоятельность через разные виды деятельности, отдельные офисы и собственных руководителей.

В Госдуме исключили введение налога на сверхприбыль банков

Введение налога на сверхприбыль кредитных организаций в Госдуме не обсуждается, заявил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, прибыль банков необходима для капитализации сектора и наращивания кредитования экономики.

Банк России тем временем вновь улучшил прогноз чистой прибыли сектора на 2026 год — до 3,9–4,4 трлн руб., сдвинув диапазон вверх на 0,5 трлн руб. В начале года регулятор ожидал результат в 3,3–3,8 трлн руб., а в мае повысил планку до 3,4–3,9 трлн руб.

Финансовый результат банковского сектора в 2025 году составил 3,5 трлн руб., исторический рекорд был установлен в 2023–2024 годах на уровне 3,8 трлн руб. Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что подобный налог не принесет пользы экономике и не приведет к снижению ключевой ставки.

ФНС расширит критерии оценки благонадежности бизнеса с 57 до 82

ФНС увеличит число критериев для оценки благонадежности российского бизнеса с 57 до 82 после 1 октября 2026 года. В перечень добавятся отраслевые показатели для банков, строительных компаний и участников госзакупок.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Служба внедрит отдельный блок для выявления групп компаний, использующих льготы для малого и среднего предпринимательства. Кроме того, система начнет учитывать специфику конкретных отраслей при анализе контрагентов.

По словам экспертов, изменения означают переход от общей проверки к отраслевому скорингу. Новая модель должна отвечать на практический вопрос о том, обладает ли компания ресурсами и опытом для выполнения конкретного вида контракта.

Дело о мошенничестве против экс-начальника отдела ФНС

В Казани прокуратура Приволжского района добилась возбуждения уголовного дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении бывшего начальника одного из отделов налоговой службы.

По версии надзорного ведомства, в 2023 году чиновница согласилась за взятку повлиять на результаты камеральной проверки организации, учредителем которой является супруга обратившегося к ней мужчины. В качестве незаконного вознаграждения она потребовала обогащенную песчано-гравийную смесь массой 10 тонн стоимостью 14 тыс. рублей, которую коммерсант ей отгрузил.

Реальное время / realnoevremya.ru

Между тем выяснилось, что начальник отдела вовсе не обладала фактической возможностью изменить итоги проверки. В итоге учредитель компании все равно была привлечена к налоговой ответственности.

Материалы в отношении взяткодателя также направлены для возбуждения дела по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Ход расследования уголовных дел находится на контроле прокуратуры.