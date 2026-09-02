Эксперт Фролов допустил стабилизацию на рынке топлива в России к концу октября

На рыночные изменения повлияет сезонный фактор

Фото: Динар Фатыхов

К концу октября ситуация на рынке топлива может стабилизироваться. На изменения повлияет снижение спроса на бензин и другие виды моторного топлива. Таким мнением с корреспондентом «Реального времени» поделился замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Александр Фролов.

— Рынок моторных топлив имеет ярко выраженные сезонные характеристики. Так, например, в холодное время года, то есть в четвертом и первом кварталах, потребляется моторных топлив меньше, чем во втором и третьем кварталах. В целом пик спроса, на бензин в частности, приходится на лето в связи с периодом отпусков. Такой ажиотаж длится примерено с мая и по август, а в сентябре заканчивается, — объяснил изданию эксперт.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По его словам, в России не только сократится спрос к концу октября, но и значительно вырастет предложение, но при условии, что восстановление перерабатывающих мощностей будет идти нынешними темпами. Причем к началу текущей недели ситуация на топливном рынке уже улучшилась по сравнению с неделей ранее, обратил внимание Фролов.

От чего будет зависеть развитие рынка топлива в 2027-м, почему доллар завышен искусственно, какие значения американской валюты можно считать справедливыми, а также в каком состоянии запасы топлива и ситуация с их логистикой — в материале «Реального времени».

Никита Егоров