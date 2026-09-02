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Промышленность

В Татарстане собрали более 3 млн тонн зерна

12:24, 02.09.2026

Уборочная кампания завершена на 78%

В Татарстане собрали более 3 млн тонн зерна
Фото: Реальное время

Уборочная кампания в Татарстане завершена на 78% — обмолочено 861 тыс. га, собрано свыше 3 млн тонн зерновых культур. Об этом сообщили в Минсельхозе республики.

Средняя урожайность составляет 35,3 ц/га. В уборке задействовано 3100 комбайнов.

Показатель выше 40 ц/га зафиксирован в семи районах: Аксубаевском, Атнинском, Балтасинском, Кукморском, Мамадышском, Мензелинском и Тетюшском.

Ранее сообщалось, что урожай зерна в РФ превысил 100 млн тонн. Средняя урожайность выросла на 4,3%, до 36 центнеров с гектара.

Алсу Сабирзанова

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