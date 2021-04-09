Сохраняя устойчивость: ООО «ТАИФ-НК АЗС» подвело итоги 2020 года

Крупнейший топливный ретейлер в Татарстане отчитался об итогах деятельности за прошлый год

Фото: Максим Платонов

В минувшем году, несмотря на сложную экономическую и эпидемиологическую обстановку в стране и мире, сеть автозаправочных станций ООО «ТАИФ-НК АЗС» не только не допустила существенного снижения объемов продаж топлива, но и продолжила укреплять лидирующие позиции на рынке Татарстана. По итогам года выручка компании составила 16,6 млрд рублей. О производственных и финансово-экономических результатах АЗС «ТАИФ-НК АЗС», а также о важнейших для топливного рынка событиях в ушедшем 2020 году — в материале «Реального времени».

Выручка по итогам года — 16,6 млрд рублей

ООО «ТАИФ-НК АЗС» — крупнейшая в Татарстане сеть автозаправочных станций, работающих под брендами «ТАИФ-НК», «Татнефтепродукт», «Автодорстрой», также представлена в соседних регионах — Удмуртии и Чувашии, Кировской, Самарской и Ульяновской областях. Сегодня, включая АЗС дочерних компаний, сеть насчитывает более 230 объектов. Доля компании по количеству АЗС в Татарстане составляет 25%.

Для повышения узнаваемости бренда и создания максимально комфортных условий для потребителей в 2017 году, после создания объединенной компании, «ТАИФ-НК АЗС» был взят курс на масштабный ребрендинг по приведению всех АЗС к единому фирменному стилю сети.

Так, в течение прошлого года еще на 13 объектах была проведена модернизация внешнего вида АЗС, открыто восемь дополнительных магазинов. Кроме того, обширная сеть АЗС пополнилась одной новой станцией на 806-м км автодороги М-7, в районе логопарка «Биек Тау».

В течение 2020 года еще на 13 объектах была проведена модернизация внешнего вида АЗС в соответствии с фирменным стилем компании. Фото: Ринат Назметдинов

Конкурентным преимуществом сети ООО «ТАИФ-НК АЗС» является то, что на станциях реализуется только высококачественное топливо, которое поступает напрямую с нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК», входящего в Группу компаний ТАИФ.

Особое внимание при этом уделяется сохранению качества топлива при транспортировке. С этой целью в 2020 году был пополнен собственный парк бензовозов.

Таким образом, благодаря высокому качеству бензинов, дизельного и газомоторного топлива, постоянной работе над повышением узнаваемости бренда и качеством обслуживания посетителей, сеть «ТАИФ-НК АЗС» сохранила устойчивое положение на рынке, несмотря на серьезные вызовы, с которыми пришлось столкнуться компании в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и снижением мировой экономической активности.

Уделяется внимание и сохранению качества топлива при транспортировке нефтепродуктов. С этой целью был пополнен собственный парк бензовозов. Фото: Максим Платонов

В условиях сложной эпидемиологической ситуации компания беспрерывно осуществляла работу в целях обеспечения населения и предприятий стратегически важным продуктом. В период пандемии предприятие уделяло и продолжает уделять внимание мерам профилактики распространения опасного вируса: во всех торговых точках сети осуществляется санитарная обработка торговых поверхностей, все сотрудники обеспечены в полном объеме индивидуальными средствами защиты (маски, перчатки, антисептические средства), внедрены бесконтактные способы оплаты с использованием мобильных приложений «Яндекс.Заправки», Fuelup и Benzuber.

За счет активных маркетинговых программ ООО «ТАИФ-НК АЗС» («Альтернатива», «Альтернатива.Такси», «Командная игра», «Счастливые 13%»), по итогам 2020 года получена выручка 16,6 млрд рублей, ее снижение к показателю 2019 года удалось удержать на приемлемом уровне 4,3%, что лучше среднеотраслевого показателя.

Сохранение стабильной ситуации с оптовыми ценами на моторные топлива на рынке РФ позволило компании сохранить достигнутый в 2019 году размер прибыли от продаж. Она составила 499 млн рублей. Полученные в 2019—2020 годах результаты дали возможность погашения имеющихся кредитов и займов, а также существенно сократить задолженность перед поставщиками.

Заработные платы в период острой фазы пандемии не снижались. Более того, предприятие увеличило расходы на оплату труда на 8,7%. Общая численность сотрудников компании в 2020 году составила 1 726 человек, что на 26 человек больше по сравнению с предыдущим годом.

По данным «ТАИФ-НК АЗС», общая сумма налогов и сборов за 2020 год составила 751 млн рублей.

Как падал и рос рынок топлива

В целом пандемия и связанное с ней замедление мировой экономики оказали серьезное влияние на сектор топливного рынка. Стоимость бензина в 2020 году выросла сильнее, чем в 2019 году. По данным Росстата, розничная цена на бензин АИ-95 прибавила 2,4%, а АИ-92 — 2,1% при оценке инфляции 4,9%.

Подорожание оказалось небольшим, но нефтяные котировки на мировом рынке упали так резко, что вслед за этим уменьшились и цены на горючее в ряде стран. Так, в марте стоимость сырья снизилась в два раза, а в апреле опускалась ниже $20 за баррель. В России бензин тоже подешевел. В апреле — на 0,18%, а в мае — на 0,01%. Но уже к лету начался рост цен. Как отмечают в Независимом топливном союзе, это связано с действием демпфирующего механизма. В условиях падения цен на нефть и нефтепродукты на мировом рынке демпфер стал работать в качестве налога. Нефтеперерабатывающие заводы при поставке топлива на внутренний рынок должны были платить налог, сумма которого доходила до 20 тыс. рублей за тонну.

Чтобы сдержать рост цен на бензин в пределах инфляции, правительство России согласовало корректировки в формуле демпферного механизма, который заработает с 1 мая 2021 года.

— Его отмена (демпфера, — прим. ред.) лишит рынок защитного механизма. В настоящее время правительством и топливными компаниями уже приняты все необходимые срочные меры реагирования на ситуацию роста оптовых цен. В частности, межведомственно дополнительно проработана корректировка демпферного механизма в пользу его увеличения, — говорит замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин.

По его словам, демпфер показал себя как эффективный механизм по сдерживанию роста цен на АЗС, успешно работавший последние несколько лет.

Демпферный механизм работает таким образом, что при низких ценах нефтяники продают топливо внутри страны по высоким ценам (относительно мировых), а разницу платят в бюджет. В обратном случае правительство компенсирует им недополученную прибыль.

Потребление бензина по итогам 2020 года снизилось на 5,6% по сравнению с 2019 годом. Фото: Ринат Назметдинов

Между тем топливный рынок России в 2020 году пережил самое резкое падение спроса. Потребление бензина по итогам 2020 года снизилось на 5,6% по сравнению с 2019 годом. Это связано с пандемией, вызванной коронавирусом, и вынужденной самоизоляцией весной прошлого года, отметили в Минэнерго. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, в апреле продажи бензина на российских заправках сократились на 40—50%, дизеля — на 30%.

Восстановление внутреннего спроса на автомобильное топливо произошло по мере роста деловой активности и снятия ограничений, которое привело к постепенному росту цен на бензин.

Так, с 1 января 2021 года рост цен на бензин был отмечен в 65 субъектах Российской Федерации. Больше всего он подорожал в Нижнем Новгороде, Омске, Перми — на 1,1%. В городах Поволжья марки бензинов АИ-92 и АИ-95 в среднем подорожали на 25 и 28 копеек соответственно. При этом Татарстан самым последним поднял ценники на АЗС. Сейчас за литр 92-го в республике надо отдать в среднем 42,10—43,90 рубля, а 95-й обойдется в среднем 46,10—47,10 рубля. Стоит отметить, что это дешевле, чем в соседних регионах.

Вопрос качества топлива

Несмотря на повышение стоимости горючего на заправках, российским автомобилистам есть на что обратить внимание, помимо цен на АЗС, а именно — на качество топлива. Согласно проверке Росстандарта, в прошлом году некачественное топливо было обнаружено на каждой десятой российской автозаправке.

В последние годы в Татарстане наблюдается положительная динамика улучшения качества топлива. Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане в 2020 году была отобрана 1 681 проба на 880 АЗС и восьми нефтебазах. По итогам года около 50 проб по отдельным показателям не соответствовали требованиям ГОСТа. Это примерно 3%. Как отмечают в Управлении по обеспечению рационального использования и качества ТЭР в РТ, это неплохой показатель по сравнению с другими регионами ПФО.

На ООО «ТАИФ-НК АЗС» за прошлый год было отобрано и испытано 398 проб на 193 АЗС. Ни одного случая несоответствия по качеству выявлено не было.

— Если с 2005 года посмотреть динамику выявления некачественного моторного топлива на АЗС в Республике Татарстан, то можно увидеть, что реализация некачественной продукции постепенно стала уменьшаться. В последние годы мы имеем положительную динамику улучшения качества. Так как качество реализуемого в республике моторного топлива находится под жестким контролем, — добавляют в ведомстве.

Партнерский материал

