Раис Татарстана поздравил с Днем работников нефтегазовой промышленности

Год для региона юбилейный — отмечается 80 лет со дня открытия девонской нефти

Фото: Роман Хасаев

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов поздравил работников нефтегазовой промышленности с профессиональным праздником. Этот год для региона юбилейный — отмечается 80 лет со дня открытия девонской нефти.

По словам раиса, это событие навсегда изменило судьбу республики и дало импульс развитию промышленности, строительству новых городов и становлению мощной нефтехимии. За восемь десятилетий отрасль превратила природное богатство в основу экономики региона и внесла весомый вклад в энергетическую безопасность России.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Особые слова признательности всем предприятиям нефтегазового комплекса республики. Реализуя масштабные проекты, внедряя передовые разработки и укрепляя промышленный потенциал страны, вы достойно продолжаете традиции первооткрывателей татарстанской нефти, — заявил Минниханов.

Сегодня татарстанский нефтегазохимический комплекс остается одним из передовых в стране, объединяя поиск новых месторождений с высокими технологиями, глубокой переработкой и экологичностью. Отдельную благодарность глава республики выразил ветеранам отрасли за заложенный ими фундамент сегодняшних побед.

Ранее в Казани прошел Татарстанский нефтегазохимический форум, подробности — в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин