Нефтегазовые доходы бюджета в августе оказались на 45 млрд рублей ниже плана
Минфин оценил допдоходы бюджета от нефти и газа в сентябре
Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в сентябре 2026 года в размере 100,7 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе Минфина России.
По итогам августа российский бюджет получил от добычи и продажи нефти и газа на 45 млрд рублей меньше денег, чем планировалось.
В связи с этим в период с 7 сентября по 6 октября Минфин РФ направит на покупку иностранной валюты и золота 55,6 млрд рублей. Ежедневный объем операций составит 2,5 млрд рублей.
Накануне в Минфине РФ высказались о планах включить криптовалюты в валютный мониторинг. По версии представителей ведомства, это позволит повысить прозрачность трансграничных платежей и предотвратить обход действующих валютных ограничений.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».