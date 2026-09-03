Нефтегазовые доходы бюджета в августе оказались на 45 млрд рублей ниже плана

Минфин оценил допдоходы бюджета от нефти и газа в сентябре

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в сентябре 2026 года в размере 100,7 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе Минфина России.

По итогам августа российский бюджет получил от добычи и продажи нефти и газа на 45 млрд рублей меньше денег, чем планировалось.

Реальное время / realnoevremya.ru

В связи с этим в период с 7 сентября по 6 октября Минфин РФ направит на покупку иностранной валюты и золота 55,6 млрд рублей. Ежедневный объем операций составит 2,5 млрд рублей.

Накануне в Минфине РФ высказались о планах включить криптовалюты в валютный мониторинг. По версии представителей ведомства, это позволит повысить прозрачность трансграничных платежей и предотвратить обход действующих валютных ограничений.

Зульфат Шафигуллин