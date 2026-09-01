6,37 млн рублей направили на развитие социальной инфраструктуры Алексеевского района

На поддержку личных подсобных хозяйств выделили более 14 млн рублей субсидий

За последние пять лет в Большеполянское сельское поселение Алексеевского района привлекли 6,37 млн рублей по программе самообложения граждан. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Татарстана.

Средства направили на развитие территории: ремонт и содержание дорог, модернизацию уличного освещения, благоустройство населенных пунктов.

В Красном Баране отремонтировали подъезд к кладбищу, в Больших Полянках и Красном Баране построили фельдшерско-акушерские пункты. Также обновили объекты образования и культуры, модернизировали электросети.

На поддержку личных подсобных хозяйств выделили более 14 млн рублей субсидий.

Министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров отметил: «Именно благодаря вашему трудолюбию, вашей работе и образу жизни наши села живут и развиваются».

Напомним, что ранее «Реальное время» рассказывало, что в татарстанских ЛПХ избавляются от коров из-за низких цен на молоко.

Дмитрий Зайцев