«Росатом» построит два энергоблока АЭС «Балхаш» в Казахстане

Ввод станции в эксплуатацию запланирован в течение десяти лет

«Росатом» и ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» заключили EPC-контракт на возведение двух энергоблоков АЭС «Балхаш» суммарной мощностью 2 400 МВт. Церемония подписания прошла в рамках Восточного экономического форума, передает «Интерфакс».

Лицензию на строительство «Росатом» планирует получить в 2027 году, тогда же начнутся работы. Ввод станции в эксплуатацию запланирован в течение десяти лет, сообщили гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и председатель Агентства Казахстана по атомной энергии Алмасадам Саткалиев.

«Росатом» выступит лидером международного консорциума и будет отвечать за полный цикл работ: от проектирования и закупок до строительства, пусконаладки и сдачи объекта заказчику. В ближайшее время госкорпорация приступит к проектным работам и формированию консорциума из компаний-поставщиков оборудования.

Сейчас на площадке будущей АЭС продолжаются изыскательские работы. Они завершатся в 2027 году, после чего инженеры начнут готовить документацию для получения разрешений на сооружение энергоблоков.

Напомним, в 2025 году «Росатом» подписал с Казахстаном дорожную карту по строительству двух блоков ВВЭР-1200. В августе 2025 года на площадке у поселка Улкен стартовали исследовательские работы. Будущая АЭС получила название «Балхаш».

Алсу Сабирзанова