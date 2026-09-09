Раиль Шамсутдинов: «Оценка за поведение «недопустимо» — не клеймо, а ориентир»

Депутат Госсовета РТ VI созыва — о целях эксперимента, критериях оценок и их влиянии на учебу

С началом учебного года в школах России стартовал масштабный эксперимент по выставлению оценок за поведение. В Татарстане в нем участвуют 13 учебных заведений, к тому же у республики есть и прошлогодний опыт тестирования. Какое поведение педагоги сочтут нарушением, как оценка повлияет на учебу школьников и почему внедрить ее просили даже некоторые родители — в авторской колонке для «Реального времени» рассказал основатель сообщества наставников-просветителей Татарстана, депутат Госсовета РТ VI созыва, помощник депутата Госдумы Раиль Шамсутдинов.

Зачем нужны оценки за поведение и трехуровневая шкала

Я считаю, что внедрить эксперимент с выставлением оценок за поведение в школах — это верное решение. В последние годы мы постоянно говорим, что авторитет учителя падает. Оценки за поведение могут стать действенным инструментом для укрепления престижа педагога. Ведь порой даже самый квалифицированный учитель сталкивается с тем, что дети его не слушают. Новая система позволит ему влиять на дисциплину — оценивать не только учебные успехи, но и поведение учеников.

Критериев для выставления оценки много — соблюдение дисциплины ребенком, социальное взаимодействие: например, поет ли он в школе, участвует ли в активностях. Но в первую очередь это направлено на повышение авторитета учителя. В прошлом учебном году 89 школ из разных регионов России участвовали в таком же пилотном проекте, и татарстанские школы там тоже были. Общая картина и успешные результаты показали, что это очень востребовано. Сейчас с 1 сентября эксперимент ввели во всех субъектах страны.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Что касается трехуровневой шкалы — «образцово», «допустимо», «недопустимо», много было споров о том, как оценивать поведение, в том числе что именно выставлять: зачет/незачет, какую-то оценку. Но в итоге выбрали именно такую шкалу.

Министр просвещения России уже заявил, что оценка за поведение в аттестат не пойдет. Очень многих родителей волновало именно это — будет ли она отражаться при выпуске после 9-го и 11-го класса. Можно с уверенностью сказать, что оценка за поведение не повлияет ни на ОГЭ, ни на ЕГЭ. Эксперимент лишь поможет и учителям, и школе в их работе.

Плюс это дает большой стимул ребятам. Когда твой друг получает пятерку по математике, ты тоже стараешься — говоришь: почему я не могу, как он. Здесь так же: если ребенку поставят низкую оценку за поведение, а у друга будет «образцово», он тоже начнет подтягиваться. И это через несколько лет приведет к тому, что дети будут стремиться быть лучше — не только в учебе, но и в жизни. Может, станут больше помогать, проявлять активность, будут участвовать в различных мероприятиях. Общая картина воспитания детей улучшится. Я считаю, что это один из полезных факторов.

Опыт прошлого года и реакция родителей

Если взять прошлогодний опыт работы пилотного проекта с участием татарстанских школ, такой статистики, что поведение детей там улучшилось, конечно, нет. Но были проведены опросы и родителей, и детей, и педагогов школ, результаты которых показали, насколько это серьезный и важный проект. Порядка 99% опрошенных высказались в пользу оценок за поведение. Многие родители говорили, что в их школьные годы такие оценки тоже были. Я сам 1984 года рождения и хорошо помню эту строчку в дневнике: «за урок — пять, за поведение — два». Сейчас мы стремимся вернуть этот инструмент, но уже на новом, более профессиональном уровне — с четкими критериями и опорой на воспитательную работу.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Многие родители искренне считают, что их дети — настоящие ангелы. Для них ребенок всегда хороший. Но школа — это другая среда, и поведение ребенка там порой заметно отличается от домашнего. Дома он послушный и внимательный, и родителям кажется, что и в школе все точно так же. Однако реальность может быть иной.

Именно оценки за поведение помогут увидеть более объективную картину того, как ребенок ведет себя в коллективе. Для родителей это тоже полезно: если каждый день появляется оценка (пусть не всегда положительная) — это повод задуматься: почему так происходит, ведь дома ребенок ведет себя отлично. Самое главное — поговорить с ним и разобраться в ситуации.

Понятно, что говорить сейчас можно очень красиво, но, с внедрением системы на практике, мы сможем увидеть, что еще можно сделать лучше для наших детей. Ученикам это тоже нравится, помогает разбавить однообразие в школах — оценки за предметы им уже знакомы, а за поведение новые, интересные. Они к этому с интересом относятся, соревнуются между собой, чтобы получить хорошую оценку. А ее получают только тогда, когда ребенок сделает что-то хорошее. Если сделает больше хорошего — и школа будет лучше, и в масштабе республики, страны это будет хорошим показателем.

«Недопустимо» — это не клеймо, а ориентир

Можно сказать, что это часть воспитательной работы. Если честно, лет 10 назад про воспитание в школах мы вообще забыли. Не было ни патриотических мероприятий, ни гимнов каждый понедельник, ни уроков «Разговоры о важном». Сейчас это один из больших аспектов воспитательного блока. После того как у директоров школ появились заместители, советники по воспитанию, это и их блок работы тоже.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Но в первую очередь, как человек, который 20 лет преподает информатику в энергетическом колледже Казани, я говорю, что это нужно для авторитета учителя. У него будет еще один инструмент влияния на детей. И это аргумент перед родителями: когда просто говоришь: «Ваш ребенок ведет себя плохо» — это одно, а когда аргументированно и в журнале стоит оценка — совсем по-другому воспринимают. Родители тоже по-другому будут относиться.

Хочу еще раз развеять опасения: оценка «недопустимо» не может навредить ребенку. Это не означает, что произошло что-то очень плохое. Это «недопустимо» конкретно какого-то случая, конкретной истории или спора. Она просто указывает на то, что так поступать нельзя.

Мы должны многое разъяснять детям, в том числе, как вести себя в разных ситуациях. Оценка за поведение «недопустимо» — это не клеймо, а ориентир. Бывает случаи, когда ребенок воспринимает что-то как норму, а для общества в целом это плохое поведение. Мы должны ребенку это объяснить. Если один раз сказать, два раза сказать — ребенок поймет. Нам всегда в детстве говорили: сто раз надо сказать, чтобы поняли.

Большую роль в выставлении оценок за поведение, конечно, играет объективность и профессионализм учителя. Есть конкретные рекомендации Министерства просвещения России, как оценивать по разным критериям: не только в части дисциплины, но и в отношениях со сверстниками, его активность в коллективе — все прописано и уже передали учителям. Но пока это внедряется, на практике дорабатываем. Изучаем, как дети к этому относятся. В любом случае — это прогресс и это хорошо.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Наставничество — условие успеха

Вопрос объективности — один из самых важных. Здесь многое зависит от профессионализма педагога. Представьте: молодой учитель, ему всего 23 года, а перед ним — ученики 11-го класса, 17‑летние ребята. В такой ситуации непросто сохранять авторитет и корректно оценивать поведение старшеклассников. Нередко дети попросту не слушают молодого педагога. Именно поэтому так важно выстраивать в школе систему наставничества — опытные учителя должны помогать новичкам, делиться приемами работы и подсказывать, как грамотно выстраивать дисциплину и выставлять оценки за поведение.

Учителя с 40‑летним стажем должны стать опорой для молодых коллег — выступать в роли наставников, помогать разбираться в непростых ситуациях и подсказывать, как корректно выставлять оценки за поведение и на что в первую очередь обращать внимание. Здесь критически важна психологическая составляющая: нужно понимать мотивы поступков детей, уметь выстраивать границы и сохранять авторитет.

Если система наставничества будет выстроена грамотно, мы сможем эффективно и без перекосов использовать инструмент оценок за поведение. По моему убеждению, наставничество — не опция, а необходимость. Когда молодой педагог приходит в школу, к нему обязательно должен быть прикреплен опытный наставник — тот самый старший преподаватель с многолетним стажем. И сопровождать новичка стоит как минимум первые три года работы: этого времени обычно достаточно, чтобы обрести уверенность и наработать собственную методику. Это действительно важно.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Сейчас активно привлекают молодых педагогов, но массовый приход неопытных специалистов — риск: дети могут не воспринимать их всерьез, а оценки за поведение — оказаться необъективными. Эту проблему нужно решать комплексно, и ключевую роль здесь играет наставничество. Во многих учреждениях система наставничества формально есть, но на практике работает не везде: порой педагоги предпочитают действовать по‑своему. В колледже, где я работаю, подход выстроен иначе: действует «Школа молодого педагога», ежемесячно проходят встречи, наставники дают советы, организуют курсы и семинары — эта модель реально помогает новичкам.

Наставничество необходимо не только в образовании, но и в других сферах, в том числе на предприятиях. Но особенно важно в школе: вуз дает будущим педагогам теорию, но не учит психологической устойчивости и работе с коллективом. Молодому учителю, который приходит в класс, где старшеклассники порой выше него ростом, крайне непросто, именно наставник поможет адаптироваться и выстроить дисциплину.