9 сентября «Казаньоргсинтез» остановит на плановый ремонт заводы пиролиза и полиэтилена
Во время подготовки оборудования к ремонту, а затем при его возвращении в работу жители города могут заметить более интенсивное горение факела
Заводы пиролиза и полиэтилена «Казаньоргсинтеза» пройдут плановое техническое обслуживание в рамках остановочной ремонтной кампании, которая начнется 9 сентября. Будет проверено состояние оборудования, выполнены необходимые работы и модернизированы отдельные системы.
— Остановочный ремонт — заранее запланированная часть производственного цикла. На определенное время оборудование выводят из работы, чтобы специалисты могли тщательно проверить его состояние, устранить выявленные дефекты и провести работы, которые невозможно выполнить во время работы установок. Это позволит подготовить производства к следующему межремонтному периоду и снизить вероятность незапланированных ремонтов. Во время подготовки оборудования к ремонту, а затем при его возвращении в работу жители города могут заметить более интенсивное горение факела на территории «Казаньоргсинтеза». Это штатная часть технологического процесса и не является признаком аварии или нештатной ситуации, — сообщила пресс-служба СИБУРа.
В период ремонта предприятие будет контролировать состояние атмосферного воздуха.
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