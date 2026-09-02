Минпромторг России намерен увеличить логистическую субсидию для экспортеров в 2027-м

В текущем году на поддержку было выделено 2,5 млрд рублей

Объем финансирования экспортной логистической субсидии, предназначенной для компенсации части расходов на транспортировку продукции за рубеж для компаний в отдельных отраслях обрабатывающей промышленности, планируется увеличить в 2027 году по сравнению с текущим уровнем в 2,5 млрд рублей. Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов на Восточном экономическом форуме, чьи слова приводит «Интерфакс».

Отвечая на вопрос о мерах поддержки экспортеров, которые министерство собирается сохранить в рамках формирования бюджета на новый трехлетний период, Чекушов отметил: «Наша первоочередная задача — поддержать и увеличить финансирование логистических субсидий. Это приоритетное направление. Хотя мы осторожны в оценках по возможному увеличению, так как сейчас идет активный процесс формирования бюджета. Наши запросы уже направлены в Минфин, и мы надеемся на увеличение объемов финансирования по сравнению с текущим годом».

Он также подчеркнул, что предоставление субсидий будет сфокусировано на определенных отраслях. «Важно сохранить и увеличить поддержку для товаров потребительского сектора, таких как косметика, парфюмерия, бытовая химия и фармацевтика. Эти секторы запрашивают больше средств по сравнению с 2026 годом, поскольку у них большие экспортные планы. Субсидии также будут доступны компаниям в машиностроении, лесной и легкой промышленности», — добавил Чекушов.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В текущем году на поддержку было выделено 2,5 млрд рублей, что более чем в два раза меньше, чем в предыдущем (5,9 млрд рублей). Субсидия покрывает до 60% фактически понесенных затрат на отправку промышленной продукции к конечному зарубежному покупателю. В 2026 году размер субсидии составит 11% от стоимости поставленной продукции за отчетный период, при этом максимальная сумма субсидии для одной компании не будет превышать 200 млн рублей.

Замминистра также сообщил о планах сохранить на будущий год субсидии на открытие новых транспортных маршрутов, которые предоставляются логистическим операторам для доставки промышленных грузов по приоритетным, но пока невыгодным зарубежным направлениям. Набор маршрутов будет пересмотрен с акцентом на обеспечение безопасности перевозок.

Кроме того, Чекушов отметил, что Минпромторг намерен возобновить поддержку в виде компенсации расходов на сертификацию промышленной продукции. «Запрос от бизнеса велик, и нам нужно выходить на рынки, где для российских товаров недоступны международные и европейские сертификаты. В следующем году мы планируем перезапустить программы по созданию сервисных центров за границей, что поможет продвигать продукцию машиностроения на экспорт», — добавил он.

Что касается льготных кредитов для экспортеров, Чекушов сообщил, что возобновление кредитования в рамках корпоративных программ повышения конкурентоспособности пока не планируется, так как текущий уровень ключевой ставки делает этот инструмент неэффективным. «Для снижения ставки до рыночного уровня требуется значительное финансирование. Однако мы обсуждаем возможность запуска отдельных видов кредитов вместе с РЭЦ», — заключил замминистра.

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Никита Егоров