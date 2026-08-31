Чистый убыток ПАО «КАМАЗ» по МСФО в первом полугодии снизился на 29,5%

Он составил 21,8 млрд рублей

Фото: Артем Гафаров

Чистый убыток ПАО «КАМАЗ» по МСФО в январе — июне этого года упал на 29,5% и составил 21,8 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчетность компании.

— Положительная динамика стала результатом роста продаж автомобилей флагманского поколения К5. За первое полугодие регистрации данного семейства автомобилей КАМАЗ выросли в 1,5 раза. Во втором полугодии КАМАЗ планирует нарастить поставки автомобилей поколения К5 своим клиентам и в дилерскую сеть, — говорится в релизе компании.

Рост выручки за шесть месяцев составил 7% — она достигла 164,76 млрд рублей. Показатель увеличился в сегментах автобусов, электробусов и спецтехники, а также финансовой аренды и прочих продаж. В остальных областях выручка осталась стабильной либо незначительно снизилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, несмотря на существенное (на 15%) снижение рынка грузовых автомобилей за первое полугодие 2026 года относительно аналогичного периода прошлого года.

Себестоимость продаж группы выросла до 151,8 млрд рублей (+10%). Валовая прибыль, в свою очередь, составила 13 млрд рублей (-19%). Операционный убыток снизился до 8 млрд рублей (-55,5%).

Коммерческие расходы в отчетном периоде составили 7,6 млрд руб. (-3,7%), общие и административные расходы — 12 млрд руб. (+4,8%).

Напомним, месяцем ранее сообщалось, что чистый убыток ПАО «КАМАЗ» составил 13,9 млрд рублей — он сократился почти в 1,5 раза по сравнению с 2025-м. Выручка предприятия сохранилась на уровне прошлого года — 127,2 млрд рублей.



Галия Гарифуллина