В Татарстане могут создать подземные хранилища для углекислого газа

Сейчас в стране действуют 14 лицензий на геологическое изучение участков для таких проектов

Фото: Динар Фатыхов

Российские компании активно изучают возможность закачивать углекислый газ под землю. По словам главы Роснедр Олега Казанова, сейчас в стране выдано 14 лицензий на геологическое изучение участков недр, которые могут подойти для строительства подземных хранилищ СО2.

— Эти участки недр располагаются в Рязанской, Тюменской, Вологодской, Самарской, Тверской, Челябинской областях, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Татарстан, — передает ТАСС слова Казанова.

Казанов отметил, что компании действительно прорабатывают этот вопрос и уже ведут подготовительные работы. Ранее Роснедра отчитались об открытии четырех новых месторождений углеводородов в первом полугодии 2026 года. Крупнейшее из них — Пугачевское нефтегазоконденсатное месторождение в Оренбургской области.

Вадим Вахрушев