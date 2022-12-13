Итоги дня: трасса М-12 получила название, проблемы с работой у уклонистов, русский язык без иностранных слов
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 13 декабря:
- Уехавшие во время мобилизации татарстанские специалисты вряд ли смогут трудоустроиться на прежнем месте работы. Как стало известно «Реальному времени», ряд крупных компаний Татарстана ввели негласное табу на прием бывших работников, которые поспешно уволились после объявления сентябрьской кампании и выехали в Казахстан, Армению и другие государства. Неформальный запрет на их повторное трудоустройство, как утверждают источники, действует и в «Татнефти». Юридических оснований для защиты этой категории граждан нет, так как официальные внутренние приказы о запрете брать на работу повторно «сбежавших» от мобилизации не издаются.
- СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин может выступить с посланием Федеральному собранию 27 декабря. Однако пресс-секретарь главы государства опроверг данную информацию. В прошлом году послание российского лидера состоялось 21 апреля. «Реальное время» вело текстовую трансляцию выступления и тезисно рассказывало, о чем оно было.
- Кроме того, российский лидер пообещал поучаствовать в торжественной церемонии запуска трассы М-12 Москва — Казань. Вместе с этим он согласился с идеей дать трассе с продолжением до Тюмени название «Восток», а всему коридору от Петербурга через Москву до Владивостока — «Россия». Кроме того, стало известно, что строительство автодороги планируют завершить до конца 2024 года.
- Вместе с этим вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что активные строительные работы на участке трассы М-12 Казань — Екатеринбург начнутся в 2023 году. По его словам, на данный момент ведется подготовка территорий для строительства дороги. Стоимость проезда по трассе составит чуть больше 220 рублей.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился в Астане с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Главы республик обсудили совместные проекты, а также укрепление дальнейшего партнерства. По итогам прошлого года татарстанско-казахстанский товарооборот составил 629 миллионов долларов. За 9 месяцев текущего года зафиксирован рост в 5,8%.
- Роспотребнадзор сообщил о завершении прививочной кампании против гриппа. По словам главы ведомства Анны Поповой, вакцинироваться от гриппа уже поздно. На 12 декабря в стране от гриппа привито 51,3% от численности населения, 10 дней назад показатель оценивался в 49,5%.
- На заводе KamaTyres в Карагандинской области Казахстана сегодня с конвейера сошла первая шина. Выпуск первой продукции совместного предприятия ПАО «Татнефть» и казахстанской компании Allur состоялся в городе Сарань. Сегодня завод посетил президент Татарстана Рустам Минниханов.
- Как выяснило «Реальное время», с начала года в Татарстане юридических лиц ликвидировали больше, чем зарегистрировали: 10 053 и 9 800 соответственно. При этом как по количеству созданных, так и по количеству переставших существовать компаний республика занимает первое место среди 14 регионов Приволжского федерального округа.
- Европейский производитель автомобильных фильтров MANN+HUMMEL потребовал от КАМАЗа выплатить 88,7 млн рублей долга, 1,7 млн неустойки и пеней за приобретенные автогигантом комплектующие. Стороны начали сотрудничать в 2013 году. Все эти годы конфликтов между сторонами не возникало, однако в 2022-м челнинцы не заплатили за доставленную компанией-производителем товарную продукцию.
- В Татарстане в следующем году увеличится стоимость пополнения проездных. так, для взрослых она составит 581 рубль. В этом году стоимость установлена в размере 547 рублей — то есть, рост составил 34 рубля. Для детей проездной вырастет в цене на 21 рубль — с 333 рублей в 2022 году до 354 рублей.
- Кабмин Татарстана поддержал реорганизацию центров занятости населения. Теперь данные организации из Авиастроительного, Вахитовского, Кировского, Московского, Ново-Савиновского и Приволжского районов присоединятся к учреждению «Центр занятости населения Казани». Цели их работы и численность штата не изменятся.
- В аппарате вице-премьера России Дмитрия Чернышенко сообщили, что установка «умных» счетчиков не повлечет за собой повышение платежей на ЖКУ. Предполагается, что методика расчета стоимости услуг в сфере ЖКХ будет скорректирована и это приведет как раз к снижению стоимости услуг.
- Холдинг «Вертолеты России», входящий в госкорпорацию «Ростех», передал для Национальной службы санитарной авиации России три вертолета «Ансат». Они собраны на Казанском вертолетном заводе. Вертолеты поставлены по контракту с компанией «ПСБ-Лизинг». В общей сложности Национальной службе санитарной авиации России планируется передать 66 «Ансатов» и Ми-8МТВ-1.
- В Белоруссии началась внезапная проверка боевой готовности войск. Уточняется, что мероприятия будут носить комплексный характер: войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану, а также навести переправы через реки Неман и Березина. Проверка проводится по поручению президента страны Александра Лукашенко и под руководством государственного секретариата Совбеза.
- На территории Литвы и Польши создается военизированное экстремистское формирование «Посполитое решение» со входящими в него структурными подразделениями — «хоругвями». Отмечается, что образования, действуя совместно с экстремистскими формированиями BYPOL, мобилизационный план «Перамога» и «Объединенный переходный кабинет», создают угрозу для Белоруссии.
- Александр Лукашенко произвел кадровые перестановки в руководстве Министерства иностранных дел и Вооруженных сил. Так, министром иностранных дел назначили Сергея Алейника. Командующим Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны стал Андрей Лукьянович.
- Комиссия УФАС по Татарстану после обращения Казанской психиатрической больницы внесла ИП Аделя Айзатуллина в реестр недобросовестных поставщиков на два года. Обращение было связано с тем, что предприниматель не поставил в учреждение продукты питания в соответствии с условиями договора. Цена контракта составляла более 350 тысяч рублей.
- Госдума приняла законопроект о защите русского языка в первом чтении. Документ подчеркивает объединяющую роль русского языка как государственного в единой многонациональной стране, расширяет и конкретизирует сферы, в которых его использование является обязательным. Также он вводит такие понятия, как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, фиксирующие нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка России.
- Бывшая глава упраздненного Ростуризма Зарина Догузова вошла в состав Экспертного совета при правительстве России. Помимо нее в этот список вошли: президент РАН Геннадий Красников, генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский, глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, ректор Всероссийской академии внешней торговли Сергей Синельников-Мурылев, заместитель руководителя Аналитического центра при правительстве Анастасия Пермякова.
- Арбитражный суд Татарстана закрыл дело о банкротстве челнинского АО «Камдорстрой». Долг одного из старейших предприятий автограда взяла на себя компания «РБР16» депутата горсовета Тагира Сунгатуллина. Это позволило «Камдорстрою» уйти от банкротства. Компания обязалась выплатить кредиторам треста более 322 миллионов рублей. Один из банков Набережных Челнов предоставил заем для реализации этих целей.
- Мэр Иннополиса Руслан Шагалеев сообщил, что в ближайшие три года население города может увеличиться до 12—15 тысяч человек. По его словам, 7,6 тысячи жителей находятся в населенном пункте ежедневно, из них около 5 тысяч проживают в нем. Остальные приезжают из Казани, Зеленодольска и близлежащих поселений, добавил он.
- Директор ФСБ Александр Бортников рассказал, что в пунктах пропуска на государственной границе России сотрудники ведомства задержали более 400 украинских националистов и лиц, совершивших военные преступления. По его словам, всего не допущен въезд в страну для 1 026 лиц, причастных к террористической деятельности.
- Уроженец Казани Наиль Гиниятов стал генеральным директором ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова». Приказ о назначении подписан в Минпромторге России. На этом посту он сменил Юрия Шумского, который занимал эту должность с 2020 года. По сообщениям СМИ, он задержан за взятку.
- Роскомнадзор сообщил, что на сегодняшний день оснований для разблокировки соцсети Twitter в России нет. Отмечается, что такой запрос даже не поступал в ведомство. Напомним, Twitter был заблокирован в марте этого года за призывы к массовым беспорядкам.
- Великобритания ввела санкция против 12 российских военачальников. В санкционный список попали командующие, которые участвуют в спецоперации. Помимо них, под санкции попали одна иранская компания и три гражданина Ирана. Активы вышеуказанных людей будут заморожены на территории страны. Также им нельзя въезжать на их территорию.
- Генеральный директор ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов рассказал о ситуации с компаниями, которые существовали за счет иностранного финансирования. По его словам, ряд компаний, у которых были зарубежные заказчики, столкнулись с трудностями, в том числе и с денежными переводами. Некоторые заказчики стали отказывать. Но в основном больше 90% решений были ориентированы на российский рынок, подчеркнул он.
- Forbes признал основателя и владельца мессенджера Telegram Павла Дурова самым богатым человеком в Объединенных Арабских Эмиратах. Его состояние оценивается в $15,1 миллиарда. Много это или мало — смотрите в материале «Реального времени».
- Также сегодня Владимир Путин назначил Григория Гурова на пост председателя правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Гуров — заместитель министра науки и высшего образования России. В период с 2007 по 2010 годы он занимался вопросами молодежной политики. В 2020 году его назначили на пост замруководителя Федерального агентства по делам молодежи.
Ключевые события 293-го дня специальной военной операции на Украине:
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска не будут покидать украинские территории до конца года. По его словам, «об этом не может быть и речи».
- На Купянском направлении российская артиллерия атаковала позиции ВСУ, а также иностранных наемников. Уничтожено более 40 украинских военных и боевиков, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.
- На Красно-Лиманском направлении пресечены контратаки трех штурмовых групп ВСУ из районов населенных пунктов Терны и Ямполовка. Потери противника составили более 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, бронеавтомобиль и три пикапа.
- На Донецком направлении продолжается наступление. Вместе с этим российские войска в течение суток отразили три контратаки противника. В результате огневого поражения уничтожено более 30 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три пикапа.
- На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения сорвана попытка выдвижения для контратаки в направлении населенного пункта Павловка. Потери противника составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными.
- Всего с начала проведения спецоперации уничтожены: 343 самолета, 183 вертолета, 2 655 беспилотных летательных аппаратов, 396 зенитных ракетных комплексов, 7 087 танков и других боевых бронированных машин, 930 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 684 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7 582 единицы специальной автомобильной техники.
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Дарья Пинегина, Максим КокунинОбщество
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