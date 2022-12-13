ФСБ задержала на границе России более 400 украинских националистов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В пунктах пропуска на государственной границе России Федеральная служба безопасности задержала больше 400 украинских националистов и лиц, совершивших военные преступления. Об этом на итоговом заседании Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба сообщил директор ФСБ Александр Бортников.

— Не допущен въезд в Российскую Федерацию 1 026 лиц, причастных к террористической деятельности, — цитирует его «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В результате обсуждения на заседании выработали дополнительные меры, которые помогут противодействовать террористическим угрозам в условиях проведения специальной военной операции.

Осенью в Казани сотрудники ФСБ задержали 27-летнего гражданина Таджикистана. Его отправили в СИЗО по делу о терроризме.

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Айрат Назипов