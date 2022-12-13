Немецкий производитель фильтров MANN+HUMMEL выиграл спор с КАМАЗом на 90,5 миллиона

Требования об оплате долга и неустойки

Европейский производитель автомобильных фильтров MANN+HUMMEL потребовал от КАМАЗа выплатить 88,7 млн рублей долга, 1,7 млн неустойки и пеней за приобретенную автогигантом товарную продукцию.

Начало сотрудничеству немецкой компании и татарстанского автогиганта было положено в 2013 году. Все эти годы дочернее предприятие, согласно заключенному договору, исправно обеспечивало КАМАЗ комплектующими изделиями для автомашин, и конфликтов между сторонами не возникало. Вплоть до текущего года, когда челнинцы не заплатили за доставленную компанией-производителем товарную продукцию. Однако автогигант свои обязательства так и не исполнил, а две претензии от компании-производителя фильтров с требованием об оплате долга и неустойки, направленные в адрес татарстанского предприятия в апреле и июле этого года, оставил без удовлетворения.

В итоге ООО «Манн+Хуммель» (российское подразделение европейского концерна) подало иск в Арбитражный суд Татарстана против ПАО «КАМАЗ». Позже поставщик попросил увеличить сумму штрафа — по состоянию на начало декабря сумма пеней выросла до 6 млн рублей.

Фото: cic.cz

В свою очередь, челнинский автопроизводитель подал встречный иск — с требованием выплатить штраф почти на 11 млн рублей за недопоставленные комплектующие.

Рассмотрев все детали дела, суд принял решение: исковые требования удовлетворить частично, взыскав с автопроизводителя-должника свыше 88,7 млн рублей по основному долгу и 1,7 млн руб. неустойки за период с марта по декабрь текущего года, а также неустойку, начисленную по ставке 0,03% от просроченной суммы за каждый день просрочки.

При этом КАМАЗ получил от суда отказ в удовлетворении встречного иска, поданного к дочерней компании MANN+HUMMEL.

Введенный мораторий в 3,5 раза сократил сумму штрафа

Как следует из материалов дела, в апреле 2013-го КАМАЗ и производитель автофильтров заключили договор на поставку комплектующих изделий, по условиям которого поставщик обязался изготовить и поставить товары, а покупатель принять и оплатить их по согласованной цене. В этом году товар был поставлен заказчику по 25 товарным накладным на сумму около 89 млн рублей. Их оплата, по дополнительному соглашению сторон, должна производиться спустя 60 после поставки товара на склад заказчика.

Согласно ст. 486 ГК РФ, покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи. Также в соответствии с Гражданским кодексом обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, а односторонний отказ от их исполнения и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Фото: realnoevremya.ru

В качестве доказательства поставки товара производитель комплектующих представил товарные накладные, содержащие сведения о наименовании и количестве поставленного товара, подтвержденные печатью и подписью должностного лица производителя большегрузов, проставленными на накладных без замечаний. На основании этого суд решил, что исковые требования истца о взыскании с ответчика долга являются вполне обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Если возражений по сумме основного долга представитель челнинского предприятия в ходе судебного заседания не заявил, то в части оплаты неустойки решил оспорить требования своего поставщика, попросив суд применить действие моратория.

Согласно пункту 9.6 договора, заключенного сторонами конфликта, за просрочку оплаты поставленного товара поставщик вправе взыскать с покупателя пени в размере 0,03% от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5%. По подсчетам компании из Химок, с марта по декабрь этого года сумма неустойки составила около 6,1 млн рублей. Однако с этой суммой КАМАЗ не согласился, поскольку договором предусмотрено ограничение неустойки в размере 5% от суммы пеней, а с апреля по октябрь 2022 года был введен мораторий на начисление санкций.

В ответ на это представитель MANN+HUMMEL указал, что стороны являются российскими компаниями с расчетными счетами в российских банках, следовательно, никаких ограничений по взаиморасчетам, которые могли бы повлиять на возможность произвести оплату в рассматриваемый период, не было установлено. Кроме того, мораторий, введенный с 01.04.2022, не освобождает ответчика от ответственности за нарушение обязательств и не препятствует начислению пеней на суммы задолженности по оплате принятого товара, так как обязательства возникли до момента введения моратория.

Однако суд нашел эти доводы несостоятельными, поскольку в конце марта правительство России ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, сроком на полгода, значит, с апреля 2022 года и до окончания срока моратория начисление неустойки на установленную судебным актом задолженность не производится. Произведя перерасчет, суд принял к исполнению выплаты КАМАЗом штрафа лишь в 1,7 млн руб. с продолжением начисления пеней по день фактической оплаты долга ответчиком.

Фото: realnoevremya.ru

Встречный иск — без удовлетворения

Если говорить о встречном иске, поданном КАМАЗом в адрес своего поставщика, то в его удовлетворении суд отказал. В нем производитель большегрузов требовал от предприятия выплатить штраф за недопоставку товара на 10,9 млн рублей. Но как установил суд, речь в этом заявлении шла о прогнозных заказах и отдельно о заказах на отгрузку. При этом КАМАЗ не привел достаточных и допустимых фактов подтверждения истцом заказов и графика поставки товара на 2022 год.

Дело в том, что товар производитель автофильтров поставлял в сроки, указанные в спецификациях либо в ежемесячных заказах на поставку покупателя, а изменение количества товара и графика поставки по заказу на поставку считается согласованным, если в ответ на предложение об изменении от одной из сторон другая сторона подтверждает в электронном виде согласие уполномоченного лица в течение двух дней. Согласно электронному документообороту, речь идет о «заказах-прогнозах» и отдельно о «заказах на отгрузку». При этом прогнозы от КАМАЗа формируются на много месяцев вперед и служат лишь ориентиром для поставщика в отношении ожидаемых потребностей покупателя и обсуждаются с покупателями как долгосрочные планы и ориентиры. Челнинский автопроизводитель мог разместить любые заказы-прогнозы для информирования поставщика о своих ожидаемых потребностях, однако прогнозы не являются обязательствами к поставке/оплате ни для поставщика, ни для покупателя.

По договору, каждый месяц стороны определяют, что именно, в каких объемах имеется на складе и в какие сроки будет отгружаться, а отклонение от прогнозов является коммерческим риском покупателя и вопросом его планирования своей коммерческой деятельности. Поэтому, чтобы уменьшить обозначенные риски покупателя, стороны и согласовали формирование запаса в объеме среднемесячного потребления покупателя.

В одном из писем, отправленных поставщиком комплектующих, на которое в суде ссылался их потребитель, нет ни слова о том, что «Манн+Хуммель» подтверждает обязательства по поставкам. К тому же к письму не был приложен сканированный файл с подписью уполномоченного лица с соответствующим подтверждением, а указано лишь на то, какие заказы-прогнозы размещены в системе. Более того, не велась и переписка о принятии конкретных заказов на отгрузку между менеджерами без подписи уполномоченных лиц в отношении рассматриваемых заказов. Так что суд пришел к решению, что возлагать на поставщика ответственность за нарушение прогнозов неправомерно со стороны покупателя.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В связи с просрочкой оплаты КАМАЗом за фактически поставленный товар в его адрес в апреле поставщик направил уведомление об одностороннем отказе от исполнения обязательств и расторжении договора по вине покупателя на основании статьи 523 ГК РФ, а также одного из пунктов подписанного сторонами договора. После чего начиная с апреля ООО «Манн+Хуммель» прекратило поставки своих изделий в Челны.

Учитывая все вышеизложенное, исходя из установленных принципов состязательности арбитражного процесса и равенства его участников, арбитражный суд считает требования по первоначальному иску подлежащими частичному удовлетворению, а по встречному иску — подлежащими отклонению, говорится в деле.

Дочернее предприятие европейского производителя фильтров было создано в подмосковных Химках в 2007 году, его учредителем является компания МАНН+ХУММЕЛЬ ГМБХ (Германия). Основным видом деятельности предприятия является производство изделий из пластмасс. Выручка предприятия в прошлом году выросла почти на четверть — 9,2 млрд руб., чистая прибыль составила около 944 млн рублей. При этом химкинское подразделение сегодня является участником несколько арбитражных дел в качестве истца. Компания ведет экономические споры по гражданским правоотношениям с двумя российскими автопроизводителями — ЛИАЗ и ПАО «Автодизель» (ЯМЗ).

Ангелина Панченко