На производстве KamaTyres в Казахстане выпустили первые шины

Фото: пресс-служба президента Татарстана

На заводе KamaTyres в Карагандинской области Казахстана сегодня с конвейера сошла первая шина. Выпуск первой продукции совместного предприятия ПАО «Татнефть» и казахстанской компании Allur состоялся в городе Сарань.

Сегодня завод посетил президент Татарстана Рустам Минниханов. В мероприятии приняли участие первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр, генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов, председатель Совета директоров компании Allur Андрей Лаврентьев, аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Первый в Казахстане новейший завод по выпуску шин построили в короткие 16 месяцев, старт строительству дали в апреле 2021 года. Аналогичную продукцию ранее лишь импортировали. На проектную мощность предприятие выйдет в 2024 году. На втором этапе планируется производство резинотехнических изделий, на третьем — шин для сельскохозяйственной техники.

Общий объем инвестиций в проект составил 171 млрд тенге. Мощность завода — 3 млн легковых шин и 500 тысяч современных грузовых цельнометаллокордных шин диаметром от 13 до 24 дюймов. Продукция по качеству будет соответствовать лучшим мировым брендам и направляться на первичную комплектацию автомобилей в Казахстане, вторичный рынок, а еще на экспорт.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Завод обеспечит 1125 квалифицированных рабочих мест и повысит локализацию смежных производств. Реализация проекта способствует укреплению интеграции стран Евразийского экономического союза.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

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Маргарита Головатенко