Великобритания ввела новые санкции против российских военачальников

Великобритания ввела санкция против 12 российских военачальников. Информация опубликована на сайте британского правительства.

В санкционный список попали командующие, которые участвуют в СВО. Помимо них, под санкции попали одна иранская компания и три гражданина Ирана.

Активы вышеуказанных людей будут заморожены на территории Великобритании. Также им нельзя въезжать на их территорию.

Фото: pxhere.com

Напомним, Великобритания расширила антироссийский санкционный список, добавив в него еще 22 позиции. Туда попали министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и глава ЦИК Элла Памфилова. Это произошло в конце ноября.

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Айрат Назипов