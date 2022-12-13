Национальной службе санитарной авиации передали три вертолета «Ансат», собранных на КВЗ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Холдинг «Вертолеты России», входящий в госкорпорацию «Ростех», передал для Национальной службы санитарной авиации России три вертолета «Ансат». Они собраны на Казанском вертолетном заводе, сообщает пресс-служба госкорпорации.

Вертолеты поставлены по контракту с компанией «ПСБ-Лизинг». В общей сложности Национальной службы санитарной авиации России планируется передать 66 «Ансатом» и Ми-8МТВ-1.

«Ансаты» будут использоваться в регионах России для медицинской эвакуации больных и пострадавших. За пять лет вертолеты НССА выполнили свыше 43 тысяч эвакуаций, что помогло спасти около 60 тысяч человек.

— В этом году зона обслуживания увеличилась до 49 регионов. Количество вылетов санитарной авиации достигло 6 тысяч в год, — рассказал исполнительный директор Госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

«Ансаты» рассчитаны на перевозку одного пациента в сопровождении двух медиков. Винтокрылые машины обладают высокой готовностью к взлету, могут садиться на подобранные с воздуха необорудованные площадки, включая крыши зданий, автодороги и прилегающие к ним территории.

Напомним, в сентябре казанский медицинский вертолет «Ансат» передали для нужд экстренных служб Зимбабве. Торжественная церемония прошла в ходе празднования 80-летия президента государства Эммерсона Мнангагва.



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Айрат Назипов