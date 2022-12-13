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Роскомнадзор сообщил, что пока не собирается разблокировать Twitter в России

17:08, 13.12.2022
Роскомнадзор сообщил, что пока не собирается разблокировать Twitter в России
Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

На данный момент оснований для разблокировки соцсети Twitter в России нет. Об этом сообщил Роскомнадзор.

    — Оснований для разблокировки упомянутого ресурса нет. Указанный запрос не поступал, — сообщили в ведомстве агентству «ТАСС».

    Фото: pixabay.com

    Напомним, в марте было принято решение заблокировать Twitter. Согласно информации службы, доступ был ограничен на основании статьи 15.3 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Она регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам, содержащим призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

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    Диана Фатыхова
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