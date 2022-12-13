Вернувшихся из Казахстана уклонистов на работе больше не ждут?

Предприятия Татарстана могут не принять на работу тех, кто «пережидал» мобилизацию за рубежом

Уехавшие во время мобилизации татарстанские специалисты вряд ли смогут трудоустроиться на прежнем месте работы. Как стало известно «Реальному времени», ряд крупных компаний Татарстана ввели негласное табу на прием бывших работников, которые поспешно уволились после объявления сентябрьской кампании и выехали в Казахстан, Армению и другие государства. Неформальный запрет на их повторное трудоустройство, как утверждают источники, действует и в «Татнефти». Юридических оснований для защиты этой категории граждан нет, так как официальные внутренние приказы о запрете брать на работу повторно «сбежавших» от мобилизации не издаются.

Обратный вылет домой откладывается?

После заявлений федеральных властей о невозможности «второй волны» мобилизации уехавшие от нее россияне начинают возвращаться на Родину. Но обратный билет домой для многих татарстанских «беглецов», подпадающих по критерии призыва, может оказаться дорогой в никуда. По прибытии им сложно будет вернуться на прежнее место работы, так как работодатели настроены не брать бывших сотрудников, скрывавшихся в странах СНГ и в зарубежных государствах.

Особенно негативно к «уклонистам» относятся в «Татнефти». Как рассказали источники «Реального времени», руководство нефтяной компании отдало устное распоряжение не принимать обратно тех, кто принял решение уволиться сразу после объявления в стране частичной мобилизации. Учитывая огромную штатную численность — свыше 2 тысяч рабочих мест, кадровую службу обязали тщательно проверять биографию каждого соискателя, который может быть призван на фронт. По словам источника, в первую очередь сотрудники подразделения безопасности проверяют, работал ли ранее кандидат в структурах «Татнефти», увольнялся ли после 21 сентября этого года, и если да, то где находился до последнего времени.

— Насколько я знаю, пока никого не взяли из тех, кто вернулся из Казахстана. И это правильно, — считает собеседник издания.

По его словам, в коллективах накапливается раздражение из-за того, что кто-то едет «умирать за страну», а кто-то прячется: «Вот мои пацаны злые как собаки, потому что идут воевать, имея двух детей. А те, у кого есть деньги, стартуют в другие государства, чтобы переждать до лучших времен», — негодует он.

В компании решили не брать обратно тех, кто уволился после начала мобилизации. Фото: astrobl.ru

Маганов запретил мобилизационную миграцию в СНГ

По данным «Реального времени», некоторые сотрудники «Татнефти», подпадающие под мобилизацию, обращались с устными просьбами о переводе в зарубежные дочерние компании в Казахстане, Узбекистане, Туркменистане. К тому же с 1 декабря этого года татарстанские нефтяники открыли здесь представительства, расширив штат в странах СНГ.

Однако руководство компании запретило мобилизационную миграцию, невзирая на квалификацию и персональные заслуги специалистов. Одним словом, после получения отказа сотрудники приняли решение уволиться и самостоятельно уехали в Казахстан. Насколько массовым оказалось бегство, доподлинно неизвестно, но конкретные примеры известны в Альметьевске.

Усиленные меры проверки кандидатов на должности в структуры «Татнефти» приняты в связи с ожидаемым прибытием в Альметьевск большого количества уехавших специалистов. «Перед Новым годом обратно будут стартовать», — полагает источник редакции. По его словам, в коллективе единодушны в том, что «уклонистов» надо отправлять на передовую, а не на работу устраивать: «О каком выборе вы говорите? Это не выбор каждого, а обязанность защищать страну. И государство должно это регулировать», — убежден он.

Такое отношение к «беглецам» справедливо по отношению к тем, кто воевал и вернулся обратно, считает собеседник «Реального времени». Так, во время осенней мобилизации из структур «Татнефти» забирали преимущественно рабочих и мастеров НГДУ (общее количество не называлось ). На местах оставались начальники подразделений и цехов, без которых невозможна нефтедобыча. Вместе с тем компания поощрила тех, кто ушел воевать добровольцем и вернулся обратно, уточнил он. По словам собеседника «Реального времени», многие добровольцы получили повышение в должности и в заработной плате, но конкретизировать цифры не стал.

Фото: tatneft.ru

Уклонистов не ждут на КАМАЗе?

Добавим, что неформальный запрет на прием «уклонистов», как утверждают источники, действует и на других системообразующих предприятиях республики. В пресс-службе «Татнефти» не стали комментировать информацию о введении усиленной проверки при трудоустройстве в компанию. Отказались от комментариев и в пресс-службе ПАО «КАМАЗ». Понятно, что с точки зрения трудового законодательства подобные ограничительные санкции к уклонистам незаконны, но на практике они «работают», их применяют и, похоже, будут применять еще долго. И вряд ли о подобных последствиях «беглецов» предупреждали заранее.

В начале декабря глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас предложил ужесточить условия работы для россиян, уехавших в период частичной мобилизации, но продолжающих дистанционно работать на свои компании. Он выступил за ограничение возможности работы из-за рубежа для сотрудников «чувствительных сфер» экономики (транспортной безопасности или для госсектора).

— Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно. Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там, а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем,— заявлял Клишас.

По его мнению, бегство россиян, уехавших в период частичной мобилизации, скорее всего, подлежит осуждению. Сколько мужчин, подлежащих мобилизации, уехало из республики, неясно. Ни одно предприятие не раскрывает данные о количестве уволившихся. Между тем Forbes сообщал, что Россию покинули от 700 тысяч до 1 млн человек. Только в Грузии находится больше 100 тысяч россиян.

Глава татарстанского отделения «Союз машиностроителей России» и гендиректор АО «ПО «Завод имени Серго» Радик Хасанов не видит этой проблемы для предприятий ОПК Татарстана.

— Давайте загадки загадывать не будем. Знаете, у нас никто не ушел, наоборот, пришли. И люди работают. ГОЗ увеличивается, — рассказал он.

По его словам, нехватка кадров «всегда была, есть и будет»: «Если кто-то говорит, что ее нет — значит на предприятии нет кадровой политики. В позапрошлом году у нас был отток, а сейчас люди возвращаются», — говорит он.

Фото: tatarstan.ru

«Предатель или нет — должен решать суд, а не кадровик»

Руководители татарстанского ОПК призывают не делить людей на «предателей» и «героев»: «Если на человека нет уголовных материалов, у нас нет препятствий для его приема на работу. Является человек предателем или нет — должны определять следствие и суд, а не кадровая служба», — заявил «Реальному времени» гендиректор казанского оборонного предприятия.

— Все зависит от того, какую должность занимал этот человек. Если он имел доступ к секретности, естественно, это одно. Если у человека ее не было, и он находился на рабочей специальности и работал на механическом или сборочном производстве, то никаких проблем здесь нет. Прежде всего директора предприятий ОПК должны работать законно. Россия — это цивилизованная страна, светское государство, и мы действуем в рамках закона. Я думаю, что эта кадровая политика направлена на то, чтобы удержать действующих работников и не допустить среди них увольнений. Сегодня я хочу уйти, а завтра приду — чтобы такого не было.

По его словам, во время частичной мобилизации он отрабатывал каждую повестку с руководством военкомата, чтобы сохранить трудовой коллектив: «Сам лично этим занимался, и, в принципе, мы смогли отстоять всех лучших специалистов. Без них было бы сложно выполнять ГОЗ», — пояснил он.

Юристы предупреждают, что после отъезда в Казахстан отстоять свои права будет трудно:

— Юридических оснований для их защиты нет, так как официальных внутренних приказов о запрете не принимать «сбежавших» просто не издается. И если нет факта, значит и обсуждать нечего, — пояснил глава «Татюринформа» Марат Камалов.