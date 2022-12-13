Кризис-2022: в Татарстане закрыли бизнесов больше, чем создали

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстанцы ликвидировали 10 тысяч компаний, зарегистрировали — 9,8 тысячи

Как выяснило «Реальное время», с начала года в Татарстане юридических лиц ликвидировали больше, чем зарегистрировали: 10 053 и 9 800 соответственно. При этом как по количеству созданных, так и по количеству переставших существовать компаний республика занимает первое место среди 14 регионов Приволжского федерального округа.



Заметнее всего разница в количестве ликвидированных и зарегистрированных компаний в соседней с Татарстаном Башкирии. Прекративших работу юрлиц на 5,4 тысячи больше, чем начавших ее: 9 557 и 4 136 соответственно.

Фото: realnoevremya.ru/Василий Иванов

Количество ликвидированных юрлиц превышает число зарегистрированных почти во всех регионах ПФО. Исключение — Ульяновская область. За январь — ноябрь 2022 года там зарегистрировали 1 569 компаний, ликвидировали — 1 368.

В целом в Приволжском федеральном округе за 11 месяцев зарегистрировали 35 185 юридических лиц. Это в полтора раза меньше количества ликвидированных за это время компаний.

В Татарстане зарегистрировали в 25 раз больше компаний, чем в Марий Эл

За 11 месяцев 2022 года в Татарстане зарегистрировали 9,8 тысячи юрлиц. Из них абсолютное большинство — 9 975 компаний — новые, а остальные появились в процессе реорганизации.

Для сравнения: в Татарстане в январе — ноябре зарегистрировали почти в 25 раз больше компаний, чем в Марий Эл. В соседней республике за 11 месяцев появилось всего 394 компании — это самое маленькое количество среди всех регионов ПФО.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На Татарстан приходится больше четверти всех зарегистрированных за январь — ноябрь компаний — 28%. На втором месте Самарская область, где появилось 4 670 юрлиц, на третьем — Нижегородская область (4 324), на четвертом — Башкирия (4 136). Топ-5 замыкает Пермский край — 2 219 компаний.

Из-за банкротства с рынка Татарстана ушли 156 компаний

Ликвидировали за 11 месяцев в Татарстане 10 053 юридических лица. Большинство из них прекратили деятельность в связи с исключением из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа — 8 270. Из них 6 864 — из-за наличия в реестре сведений, в отношении которых внесена запись о недостоверности, а 1 406 — как недействующие юридические лица.

В связи с реорганизаций прекратили деятельность 132 татарстанские компании. Это в 11 раз больше, чем в Марий Эл (12), но в 2,7 раза меньше, чем в Саратовской области (355).

Из-за банкротства свою деятельность за 11 месяцев прекратили 156 татарстанских компаний. Больше только в Самарской области — 181 юрлицо.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Реальное время» приводит рейтинг регионов ПФО по количеству юрлиц, прекративших деятельность в связи с банкротством:

Самарская область — 181;

Татарстан — 156;

Пермский край — 142;

Нижегородская область — 133;

Башкирия — 103;

Оренбургская область — 85;

Саратовская область — 84;

Ульяновская область — 45;

Пензенская область — 44;

Кировская область — 42;

Чувашия — 41;

Удмуртия — 38;

Мордовия — 27;

Марий Эл — 11.

На Татарстан приходится 18% от всех ликвидированных в Приволжском федеральном округе юрлиц. Во всех 14 регионах за 11 месяцев прекратили деятельность 54 515 компаний, из них 31 330 исключили ЕГРЮЛ в связи с наличием в реестре сведений, в отношении которых внесена запись о недостоверности.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина