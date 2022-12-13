Кризис-2022: в Татарстане закрыли бизнесов больше, чем создали
Татарстанцы ликвидировали 10 тысяч компаний, зарегистрировали — 9,8 тысячи
Как выяснило «Реальное время», с начала года в Татарстане юридических лиц ликвидировали больше, чем зарегистрировали: 10 053 и 9 800 соответственно. При этом как по количеству созданных, так и по количеству переставших существовать компаний республика занимает первое место среди 14 регионов Приволжского федерального округа.
Заметнее всего разница в количестве ликвидированных и зарегистрированных компаний в соседней с Татарстаном Башкирии. Прекративших работу юрлиц на 5,4 тысячи больше, чем начавших ее: 9 557 и 4 136 соответственно.
Количество ликвидированных юрлиц превышает число зарегистрированных почти во всех регионах ПФО. Исключение — Ульяновская область. За январь — ноябрь 2022 года там зарегистрировали 1 569 компаний, ликвидировали — 1 368.
В целом в Приволжском федеральном округе за 11 месяцев зарегистрировали 35 185 юридических лиц. Это в полтора раза меньше количества ликвидированных за это время компаний.
В Татарстане зарегистрировали в 25 раз больше компаний, чем в Марий Эл
За 11 месяцев 2022 года в Татарстане зарегистрировали 9,8 тысячи юрлиц. Из них абсолютное большинство — 9 975 компаний — новые, а остальные появились в процессе реорганизации.
Для сравнения: в Татарстане в январе — ноябре зарегистрировали почти в 25 раз больше компаний, чем в Марий Эл. В соседней республике за 11 месяцев появилось всего 394 компании — это самое маленькое количество среди всех регионов ПФО.
На Татарстан приходится больше четверти всех зарегистрированных за январь — ноябрь компаний — 28%. На втором месте Самарская область, где появилось 4 670 юрлиц, на третьем — Нижегородская область (4 324), на четвертом — Башкирия (4 136). Топ-5 замыкает Пермский край — 2 219 компаний.
Из-за банкротства с рынка Татарстана ушли 156 компаний
Ликвидировали за 11 месяцев в Татарстане 10 053 юридических лица. Большинство из них прекратили деятельность в связи с исключением из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа — 8 270. Из них 6 864 — из-за наличия в реестре сведений, в отношении которых внесена запись о недостоверности, а 1 406 — как недействующие юридические лица.
В связи с реорганизаций прекратили деятельность 132 татарстанские компании. Это в 11 раз больше, чем в Марий Эл (12), но в 2,7 раза меньше, чем в Саратовской области (355).
Из-за банкротства свою деятельность за 11 месяцев прекратили 156 татарстанских компаний. Больше только в Самарской области — 181 юрлицо.
«Реальное время» приводит рейтинг регионов ПФО по количеству юрлиц, прекративших деятельность в связи с банкротством:
- Самарская область — 181;
- Татарстан — 156;
- Пермский край — 142;
- Нижегородская область — 133;
- Башкирия — 103;
- Оренбургская область — 85;
- Саратовская область — 84;
- Ульяновская область — 45;
- Пензенская область — 44;
- Кировская область — 42;
- Чувашия — 41;
- Удмуртия — 38;
- Мордовия — 27;
- Марий Эл — 11.
На Татарстан приходится 18% от всех ликвидированных в Приволжском федеральном округе юрлиц. Во всех 14 регионах за 11 месяцев прекратили деятельность 54 515 компаний, из них 31 330 исключили ЕГРЮЛ в связи с наличием в реестре сведений, в отношении которых внесена запись о недостоверности.
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