Госдума защитит русский язык от «чрезмерных иностранных заимствований»

Госдума приняла законопроект о защите русского языка в первом чтении. По мнению авторов, это позволит защитить его от «чрезмерных иностранных заимствований», сообщает сайт Госдумы.

— Законопроект подчеркивает объединяющую роль русского языка как государственного языка Российской Федерации в едином многонациональном государстве, расширяет и конкретизирует сферы, в которых использование государственного языка Российской Федерации является обязательным, — сказано в пояснительной записке.

Проект федерального закона вводит такие понятия, как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, фиксирующие нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка России.

На основании предложений комиссии по русскому языку, правительство будет определять порядок формирования и утверждения списка таких словарей и справочников.

— Также проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях, — говорится в законопроекте.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Кроме того, законопроект вводит обязательную лингвистическую экспертизу проектов нормативных актов на предмет их соответствия нормам и правилам русского языка.

Напомним, в конце октября в Госдуму внесли законопроект о недопустимости использования иностранных слов, кроме не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке и содержащихся в нормативных словарях.

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Айрат Назипов