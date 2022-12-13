Татарстан поднялся на 12 строчек в рейтинге регионов по проценту привитых от гриппа

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По состоянию на 12 декабря Татарстан занимает 62-е место в рейтинге регионов России по проценту привитых от гриппа. За десять дней республика поднялась на 12 строчек.

Согласно данным Роспотребнадзора, в Татарстане от гриппа вакцинировано 46,8% от численности населения. На 2 декабря в республике было привито 44,7%.

В лидерах по проценту привитых от гриппа Тыва (63,1%), Ханты-Мансийский (62,1%) и Чукотский автономные округа (61%), Чечня (60,5%) и Санкт-Петербург (60,4%). В топ-10 также попали Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО, Ленинградская и Московская области и Москва.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Антилидерами признаны Хабаровский край, где прививку против гриппа сделали 44,7% от численности населения, Хакасия (42,1%) и Мурманская область (38,7%).

В целом в России на 12 декабря от гриппа привито 51,3% от численности населения. Десять дней назад показатель оценивался в 49,5%.

Напомним, на 2 декабря Татарстан в рейтинге регионов России по проценту привитых от гриппа находился на 74-м месте. Ниже располагались лишь 11 субъектов — Ставропольский край, Калужская, Новгородская, Самарская области, Ненецкий автономный округ, Крым, Владимирская и Ульяновская области, а также Карелия и Хакасия.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина