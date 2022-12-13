«РИА Новости»: послание президента России Федеральному собранию может состояться 27 декабря
Президент России Владимир Путин может выступить с посланием Федеральному собранию 27 декабря. Об этом пишет «РИА Новости».
Официальной информации по этому поводу пока не поступало.
В 2021 году послание российского лидера Федеральному собранию состоялось 21 апреля. «Реальное время» вело текстовую трансляцию выступления и тезисно рассказывало, о чем оно было.
В послании президент ставил задачу увеличить среднюю продолжительность жизни до 78 лет, сделать большинство госуслуг дистанционными, анонсировал уход от угля и ГЭС и призвал регионы ежегодно вводить 120 млн квадратных метров нового жилья.
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