«Автодор» назвал стоимость проезда по новым участкам трассы М-12

Фото: t.me/avtodorgk (Первый участок трассы М-12 во Владимирской области)

Стоимость проезда по новым участкам трассы М-12, которая соединяет Москву и Казань, составит чуть больше 220 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Автодор».

Сегодня президент России Владимир Путин также согласился с идеей дать трассе М-12 Москва — Казань с продолжением до Тюмени название «Восток», а всему коридору от Петербурга через Москву до Владивостока — «Россия».

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что строительство трассы М-12 планируют завершить до конца 2024 года.

Фото: кадр видео

В октябре сообщалось, что стоимость проезда по всей трассе М-12, которая в 2023 году свяжет Москву и Казань, составит около 3 тысяч рублей для легковых автомобилей без учета скидки по транспондеру. При этом Хуснуллин говорил, что проезд по трассе М-12 от Москвы до Казани может подорожать — цена будет зависеть от себестоимости дороги.



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Антон Гаврилов