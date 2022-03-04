В России ограничен доступ к Twitter

Сегодня вечером в России ограничили доступ к социальной сети Twitter. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роскомнадзора.

Согласно информации службы, доступ был ограничен на основании статьи 15.3 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Она регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам, содержащим призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

Также сегодня Роскомнадзор принял решение о блокировке доступа к сети Facebook на территории России. С октября 2020 года было зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны соцсети. В последние дни Facebook ограничил доступ к аккаунтам телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов «Лента.ру» и «Газета.ру».



Дарья Акимова