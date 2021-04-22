Первое постковидное и «чрезвычайно мирное» послание президента
Социальные выплаты, кредиты регионам, поддержка бизнеса и крупных инвестпроектов — главные тезисы в обращении Владимира Путина
Владимир Путин выступил с традиционным посланием Федеральному собранию на фоне обострившейся международной обстановки и митингов оппозиции. На удивление наблюдателей, обращение российского лидера в отличие от прошлых лет не отличалось агрессивностью и носило внутриполитический характер, будучи обращено не «западным партнерам», а гражданам страны. «Чрезвычайно миролюбивое» — так отозвалась о нем, например, и глава ЦИК России Элла Памфиолова. В этот раз президент обошелся без видео нового оружия и «печенег с половцами», хотя и сравнил Чехию с шакалом, а США — с Шер-Ханом. Главными же темами стали социальные проблемы и возможные пути решения. В основных блоках Путин говорил о здравоохранении, поддержке семей с детьми, бизнеса и науки, федеральной помощи регионам (которая в отличие от социальных выплат будет платной и возвратной). Затронул президент и проблематику инвестиций, в частности инфраструктурных: например, определил судьбу автобана Москва — Казань, поручив продлить трассу до Екатеринбурга не позднее 2024 года. «Реальное время» приводит основные выдержки из выступления главы государства.
Здравоохранение. Медицинский блок послания
- К 2030 году средняя продолжительность жизни должна составить 78 лет. Сейчас фиксируется снижение показателя.
- Возможность сделать прививку должна быть повсеместной, чтобы осенью сформировать коллективный иммунитет: «Еще раз обращаюсь ко всем гражданам России — сделайте прививку. Другого пути нет, другой путь хуже — переболеть с неизвестными последствиями. Нам нужно держать под контролем все рубежи, где может распространиться вирус, — и по контуру страны, и внутри».
- Необходимо обеспечить независимость России по всему спектру вакцин и лекарств, в том числе против вирусов, устойчивых к антибиотикам. К 2030 году — в случае новой пандемии — страна должна быть готова в течение четырех дней разработать тест-систему и начать разработку вакцины.
- Минздрав и регионы должны расширить программы диспансеризации и профосмотров, запустив их с 1 июля 2021 года — для этого в регионы нарастят поставки мобильных диагностических комплексов. Помимо этого, надо принять дополнительные меры по борьбе с болезнями, которые являются основными причинами смертности: сердечно-сосудистыми, онкозаболеваниями, заболеваниями легких, гепатитом С.
- В ближайшие три года — до 2024 года включительно — в сельскую местность направят 5 тысяч машин скорой помощи. Это позволит полностью обновить парк во всех регионах страны.
О новых мерах поддержки и регулировании цен. Социальный блок послания
- Социальные услуги должны оказываться в режиме одного окна. Через три года (к 2024 году) абсолютное большинство госуслуг должно быть дистанционным.
- Госрегулирования цен на потребительские товары — не будет. Власти РФ будут придерживаться рыночных механизмов.
- Для беременных женщин в трудной ситуации ежемесячная выплата составит 6 350 рублей. Больничный по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет — 100% от заработка.
- С 1 июля 2021 года детям от 8 до 16 лет из неполных семей назначат выплату, средний размер — 5 650 рублей. Родители всех школьников получат единовременную выплату — 10 тыс. рублей. Матпомощь распространят и на первоклассников, которые пойдут учиться в сентябре 2021 года. Выплату проведут в середине августа, «чтобы было время собрать ребенка в школу».
- Помимо выплат, до конца 2024 года в России обещают построить еще 1 300 школ, в которых будут учиться не менее 1 млн детей. Также закупят 16 тысяч школьных автобусов.
- Доплату в 5 тыс. рублей за классное руководство распространят на кураторов учебных групп техникумов и колледжей. Педагогическим вузам выплатят 10 млрд рублей на техоснащение учебного процесса. Не менее 100 вузов в регионах получат гранты в размере более 100 млн рублей: на технопарки, обновление учебной базы, бизнес-инкубаторы. На них смогут претендовать все вузы, где готовят педагогов, врачей, работников сферы транспорта и культуры.
- В 2021-2024 годах направят еще 24 млрд рублей на обновление домов культуры и библиотек. Будет создан президентский фонд культурных инициатив, только в 2021 году году на него будет потрачено 3,5 млрд рублей. Еще 1 трлн 630 млрд рублей Россия (до 2024 года) направит в науку, на фундаментальные исследования.
Экологический блок послания — вопросы охраны природы
- Принятие закона об ответственности предприятий за загрязнение природы — особенно в свете аварии на «Норникеле» — будет ускорено: «Получил прибыль за счет природы — убери за собой», — заявил президент.
- Квотирование выбросов будет распространено на все города России. Объем вредных выбросов должен быть сокращен на 20% до 2024 года. Напомним, в апреле началась масштабная реконструкция очистных сооружений Казани — выбросы в Волгу должны быть сокращены в три раза к тому же году.
- Россия будет уходить от угля и ГЭС: приоритетными направлениями в развитии электроэнергетики в послании были названы атомная генерация; водородная энергетика; накопители энергии, почти все они имеют отношение к «зеленым» или экологичным технологиям.
Меры поддержки бизнеса — экономический блок послания
- Путин обязал правительство и регионы восстановить постковидный рынок труда до конца 2021 года — в первую очередь, финансовым поощрением частных инвестиций, в частности, поддержкой малого и среднего бизнеса. Поддержка будет не только финансовой, но и административной: результатом должно стать то, что «построить завод под ключ в России должно быть быстрее и проще, чем в других регионах мира».
- Налоговое законодательство в части бизнес-сектора, по-видимому, ждут серьезные изменения, его будут, как сказал Путин, «донастраивать». Судя по всему, государство будет поощрять налоговыми льготами те компании, которые по итогам года будут вкладывать прибыль в развитие своего производства («будем поощрять тех, кто вкладывает»), а не выводить ее в дивиденды.
- Прибыль корпоративного сектора в этом году вообще обещает быть рекордной, несмотря на все проблемы, с которыми столкнулись бизнес и экономика, считает Путин.
Как поддержат регионы. Региональный блок послания
- Бремя долговой нагрузки на регионы будет снижено. Весь объем долгов, превышающий 25% доходов, заместят бюджетными кредитами, а бюджетные кредиты, выданные на борьбу с ковидом в прошлом году — ждет реструктуризация. 220 млрд руб., взятые в прошлом году регионами на покрытие антиковидных расходов, должны были вернуть уже в этом году — но президент предложил пролонгировать их до 2029 года. Отметим, что объем задолженности регионов перед банками составляет 500 млрд руб. Еще 767 млрд руб. регионального долга приходится на рыночные облигации.
- Регионы должны будут ежегодно вводить по 120 млн квадратных метров нового жилья: «Чем больше будем строить, тем доступнее будет жилье для российских семей», — объяснил Путин.
- Платить за подводку газа к участку в населенном пункте в скором времени люди не будут. Для этого правительство попросили разработать план газификации поселков. Но уже ясно, что в проигрыше окажутся газовщики.
- Дополнительно анонсированы инфраструктурные бюджетные кредиты под 3% сроком на 15 лет — на общую сумму не менее 500 млрд рублей. Однако больше таких кредитов получат регионы, которые проводили взвешенную кредитную политику: чем больше долгов — тем меньше будет инфраструктурных кредитов. Предоставлять кредиты будут под конкретные проекты, которые будут проходить экспертизу на федеральном уровне. В приоритете: автомобильные дороги, включая обходы городов, обновление систем ЖКХ и общественного транспорта, объекты туриндустрии. Так, например, сосед Казани по ПФО, Нижний Новгород, получит возможность продолжить работу над развитием метро, приступить к развитию центра города.
- Зато на автомагистраль Москва — Казань выделят средства из Фонда национального благосостояния, более того, в планах продлить эту магистраль до Екатеринбурга. Сдать ее к 2024 году. В 2024 году по этой трассе можно будет проехать всю европейскую часть России — от Балтики до Урала — пообещал Путин. Дорога должна помочь «подъему» территорий, по которым проходят дороги, и повышению качества жизни их населения.
- Опорная инфраструктура магистрали должна тянуть за собой развитие территорий — на это и будут выделяться инфраструктурные кредиты. В частности, на строительство сети местных дорог, связанных с главной магистралью. Для этого же до 2024 года будет запущена программа льготных кредитов на строительство гостиниц и других проектов туристической инфраструктуры. Ставка — 3%, срок — 15 лет.
- Для привлечения иностранных туристов после спада эпидемиии коронавируса оформлять электронные визы для поездки в Россию они смогут за четыре дня.
Внешнеполитический блок послания
- «Недружественные акции в отношении России также не прекращаются. Это новый вид спорта какой-то: кто громче скажет про Россию», — прокомментировал Путин охлаждение отношений в Чехией и США. При этом, уверен он, Россия на мировой арене ведет себя «в высшей степени сдержанно» и хотела бы «иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения». Президент фактически сравнил Чехию с мелким шакалом Табаки, который крутится рядом с Шер-Ханом (имея в виду под тигром из «Книги джунглей» Киплинга, США).
- Ответ на недружественные акции будет «ассимметричным, быстрым и жестким», организаторы «провокаций» пожалеют об этом, уверен президент РФ. Среди средств «ассимметричного» ответа Путин назвал, в частности, стоящие уже на боевом дежурстве гиперзвуковые комплексы «Авангард», лазерные комплексы «Пересвет», а к концу 2022 года на дежурство встанет и первый полк с тяжелыми ракетами «Сармат». К 2024 году доля современного оружия в российских войсках должна составить 76%, а в «ядерной триаде» уже в 2021 году превысит 88%.
Финальные результаты послания
- Правительство России предоставит к 1 июля план национального развития. Его обсудят с Госсоветом и Общественной палатой.
- Само послание длилось 78 минут или почти 1 час 20 минут
- Расходы на реализацию послания президента на 2 года министр финансов РФ оценил в 400 миллиардов рублей, из которых 170 млрд уйдет на выплаты на каждого российского школьника. Большую часть из них — порядка 270 млрд руб. — из бюджета выделят в текущем году, 130 млрд руб. — в следующем году.
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