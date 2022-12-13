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Власти Татарстана поддержали реорганизацию центров занятости населения

10:20, 13.12.2022
Власти Татарстана поддержали реорганизацию центров занятости населения
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кабмин Татарстана поддержал реорганизацию центров занятости населения, соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, центры занятости Авиастроительного, Вахитовского, Кировского, Московского, Ново-Савиновского и Приволжского районов присоединят к учреждению «Центр занятости населения Казани». Цели центров занятости и численность штата не изменятся.

Минтруд Татарстана за 90 дней должен провести реорганизацию. За 60 дней имущество центров занятости должно перейти ГКУ «Центр занятости населения города Казани».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Проект постановления реорганизации центров занятости в октябре этого года предложил Минтруд Татарстана. Росстат в начале октября сообщил, что на конец августа 2022 года в органах службы занятости населения Татарстана зарегистрировали 47 102 вакансии, заявленные работодателями. Это в 1,3 раза меньше, чем на конец лета прошлого года, когда их насчитывалось 61,7 тысячи.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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