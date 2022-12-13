Власти Татарстана поддержали реорганизацию центров занятости населения
Кабмин Татарстана поддержал реорганизацию центров занятости населения, соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Согласно документу, центры занятости Авиастроительного, Вахитовского, Кировского, Московского, Ново-Савиновского и Приволжского районов присоединят к учреждению «Центр занятости населения Казани». Цели центров занятости и численность штата не изменятся.
Минтруд Татарстана за 90 дней должен провести реорганизацию. За 60 дней имущество центров занятости должно перейти ГКУ «Центр занятости населения города Казани».
Проект постановления реорганизации центров занятости в октябре этого года предложил Минтруд Татарстана. Росстат в начале октября сообщил, что на конец августа 2022 года в органах службы занятости населения Татарстана зарегистрировали 47 102 вакансии, заявленные работодателями. Это в 1,3 раза меньше, чем на конец лета прошлого года, когда их насчитывалось 61,7 тысячи.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым