Песков опроверг сообщение о дате послания президента Федеральному собранию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что послание главы государства Федеральному собранию состоится 27 декабря, сообщает «Интерфакс».



Он указал, что информация «РИА Новости» об этом была неверной. В агентстве отмечали, что официальной информации по этому поводу пока не поступало.

Фото: kremlin.ru

В 2021 году послание российского лидера Федеральному собранию состоялось 21 апреля. «Реальное время» вело текстовую трансляцию выступления и тезисно рассказывало, о чем оно было.

В послании президент ставил задачу увеличить среднюю продолжительность жизни до 78 лет, сделать большинство госуслуг дистанционными, анонсировал уход от угля и ГЭС и призвал регионы ежегодно вводить 120 млн квадратных метров нового жилья.



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Маргарита Головатенко