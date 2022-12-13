Путин назначил Григория Гурова главой движения детей и молодежи

Президент России Владимир Путин назначил Григория Гурова на пост председателя правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

— Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания, — сказано в документе.

Григорий Гуров — заместитель министра науки и высшего образования России. В период с 2007 по 2010 годы он занимался вопросами молодежной политики. В 2020 году его назначили на пост заместителя руководителя Федерального агентства по делам молодежи. У него два высших образования, также является кандидатом наук.

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании в России движения детей и молодежи 14 июля. Обязанность разработки воспитательных программ и порядок реализации мероприятий закрепляется за Министерством просвещения России. 29 июля стало известно, что Путин возглавил наблюдательный совет Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи.

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Антон Гаврилов