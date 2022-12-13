Челнинский «Камдорстрой» избежал банкротства

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Арбитражный суд Татарстана закрыл дело о банкротстве челнинского АО «Камдорстрой». Об этом пишет chelny-biz.

По данным издания, долг одного из старейших предприятий Набережных Челнов на себя взяла компания «РБР16» депутата горсовета Тагира Сунгатуллина. Это позволило «Камдорстрою» уйти от банкротства.

ООО «РБР16» обязалось выплатить кредиторам треста более 322 миллионов рублей. Один из банков Набережных Челнов предоставил заем для реализации этих целей.

Фото: kamdorstroy.ru

В августе 2021 года стало известно, что «Национальная нерудная компания» подала иск о признании банкротом «Камдорстроя». Причина — неисполнение обязательств по договору поставки от 1 января 2020 года по оплате поставленного товара. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Айрат Назипов