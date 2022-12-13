По обращению Казанской психбольницы УФАС внесла поставщика питания в реестр недобросовестных

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Комиссия УФАС по Татарстану после обращения Казанской психиатрической больницы внесла ИП Аделя Айзатуллина в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года. Обращение ФКУ «Казанская ПБСТИН» Минздрава России связано с тем, что предприниматель не поставил в учреждение продукты питания в соответствии с условиями договора. Цена контракта составила чуть более 350 тысяч рублей.



Представитель заказчика в ходе заседания комиссии пояснил, что ввиду неисполнения ИП Айзатуллиным А.А. своих обязательств по поставке томатной пасты ФКУ «Казанская ПБСТИН» вынуждено было перерабатывать меню для питания пациентов учреждения. В отношении заказчика из-за этого инициировали проверки Роспотребнадзором из-за нарушения установленных норм питания пациентов казенного учреждения.

Согласно письменным пояснениям, представленным ИП Айзатуллиным, государственный контракт включал в себя поставку сухофруктов (на 310,4 тыс. рублей) и томатной пасты (на 41,7 тыс. рублей). Утверждается, что сухофрукты были поставлены.

Что касается томатной пасты, поставки выполнялись, но в медучреждении отказались от приема товара на основании того, что не были приложены полностью накладные прослеживаемости товара. После этого заявки от заказчика перестали поступать.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Комиссия Татарстанского УФАС России, изучив представленные материалы, решила включить сведения в отношении ИП Айзатуллина А.А. в реестр недобросовестных поставщиков в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта. <…> Принимая указанное решение, комиссия учитывала тот факт, что объект закупки является социально значимым объектом, относящимся к объектам обеспечения жизнедеятельности граждан.

В августе в Татарстане ООО «Благоустройство и озеленение», его учредителя и директора включили в реестр недобросовестных поставщиков на два года из-за неисполнения контракта и создания угрозы жизни и здоровью детей и работников детских садов. Лениногорская компания «Благоустройство и озеленение» выиграла тендер на дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию в дошкольных учреждениях Альметьевского района с января по декабрь 2021 года. Однако уже в марте появились претензии из-за срыва графика работ. На них компания не отреагировала.

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Маргарита Головатенко