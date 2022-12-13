Состояние богатейшего человека ОАЭ Павла Дурова оценили в $15,1 миллиарда — это много или мало?

Forbes признал основателя и владельца мессенджера Telegram Павла Дурова самым богатым человеком в Объединенных Арабских Эмиратах. Его состояние оценивается в $15,1 миллиарда.

По сравнению с прошлым годом состояние Павла Дурова сократилось — оно оценивалось в $17,2 миллиарда. В 2020 году сумма его накоплений составляла $3,4 миллиарда, в 2019-м — $2,7 миллиарда, а в 2018-м — $1,7 миллиарда.

В десятку миллиардеров России по версии российского Forbes Павел Дуров впервые попал в 2021 году. Тогда бизнесмен занимал 9-ю строчку.

скриншот сайта Forbes

Напомним, гражданство ОАЭ российский бизнесмен получил в феврале текущего года. В крупнейшем городе страны — Дубае — он живет с 2017-го.

$15,1 миллиарда — это:

947,78 миллиарда рублей , или €14,3 миллиарда, по курсу ЦБ на сегодня.

, или по курсу ЦБ на сегодня. 123-е место в общем рейтинге миллиардеров по версии Forbes .

. 3,17 миллиарда подписок Telegram Premium — на сегодняшний день она стоит 299 рублей, или $4,76.

— на сегодняшний день она стоит 299 рублей, или $4,76. 6,4 миллиарда Toncoin (TON) — криптовалюта Telegram торгуется за $2,36.

— криптовалюта Telegram торгуется за $2,36. Сумма, которую можно получить, собрав с каждого пользователя Telegram по $21,5, — у мессенджера насчитывается более 700 миллионов пользователей.

— у мессенджера насчитывается более 700 миллионов пользователей. Почти в 9 раз больше состояния Павла Дурова в 2018 году — Forbes оценивал его в $1,7 миллиарда.

— Forbes оценивал его в $1,7 миллиарда. Восьмая часть максимальной стоимость Telegram в 2022 году — ее оценили в $124 миллиарда*.

— ее оценили в $124 миллиарда*. Сумма, за которую можно купить семь Telegram при условии его продажи по минимальной цене, — она, по подсчетам экспертов, составляет $2,2 миллиарда*.

— она, по подсчетам экспертов, составляет $2,2 миллиарда*. Почти в 4 раза больше вырученного Павлом Дуровым при продаже 12% акций «ВКонтакте» в 2014 году — по данным источников Forbes, он получил около $400 миллионов при стоимости соцсети в $3—4 миллиарда.

— по данным источников Forbes, он получил около $400 миллионов при стоимости соцсети в $3—4 миллиарда. В 14,5 раза меньше состояния самого богатого человека в мире — на счету Илона Маска, по данным Forbes, $219 миллиардов.

*по оценке «ВТБ Капитала»

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Татьяна Демина