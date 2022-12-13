В Белоруссии объявили внезапную проверку боевой готовности войск

В Белоруссии началась внезапная проверка боевой готовности войск. Об этом говорится в телеграм-канале Минобороны республики.

— Мероприятия будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина, — сказано в сообщении.

В публикации также отмечается, что проверка проводится по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко и под руководством государственного секретариата Совета безопасности.

Фото: flickr.com

Во время проверки ограничат движение граждан и транспорта по отдельным дорогам и участкам местности.

— В данный период запланировано передвижение военной техники и личного состава, — отмечается в публикации.

В конце сентября белорусский лидер заявил, что мобилизационных мероприятий в стране не планируется.

В начале декабря министры обороны России Сергей Шойгу и Беларуси Виктор Хренин подписали протокол об изменении соглашения о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.

— Союзнические отношения с Белоруссией приобрели особое значение в условиях беспрецедентного давления Запада и его необъявленной войны против Союзного государства <...> Республика Беларусь была и остается нашим надежным партнером. Это особенно важно сегодня, в условиях беспрецедентного давления коллективного Запада и необъявленной войны против наших стран, — рассказал Шойгу.

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Антон Гаврилов