Александр Лукашенко назначил нового главу МИД и командующего ВВС

Фото: пресс-служба МИД Белоруссии (на снимке справа - Сергей Алейник)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко произвел кадровые перестановки в руководстве Министерства иностранных дел и Вооруженных сил. Об этом сообщает БЕЛТА.

Министром иностранных дел Белоруссии назначили Сергея Алейника. До назначения он работал во внешнеполитическом ведомстве на посту первого замминистра. До него этот пост занимал Владимир Макей, который скончался 26 ноября.

Командующим Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны ВС Белоруссии стал Андрей Лукьянович. Прежде он занимал должность заместителя командующего ВВС и войсками ПВО — начальника авиации.

— Ну как не публично можно таких людей назначать? Поэтому я вас пригласил для того, чтобы действительно это было, как это принято в нашем государстве, — поприветствовал гостей Лукашенко на встрече.

Фото: kremlin.ru

Президент отметил, что накануне обсудил с ними все нюансы их будущей деятельности на новых постах. Он еще раз поздравил обоих с назначением и пожелал им успехов в новых должностях.

Напомним, сегодня в Белоруссии началась внезапная проверка боевой готовности войск. Проверка проводится по поручению Лукашенко.

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Айрат Назипов