Экс-глава Ростуризма Зарина Догузова включена в состав Экспертного совета при правительстве России

Бывшая глава упраздненного Ростуризма Зарина Догузова вошла в состав Экспертного совета при Правительстве России. Такое постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

В документе Догузова указана как советник при ректорате МГИМО. Помимо нее в этот список вошли: президент Российской академии наук Геннадий Красников, генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский, глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, ректор Всероссийской академии внешней торговли Сергей Синельников-Мурылёв, заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве Анастасия Пермякова.

Экспертный совет при Правительстве — это консультативный орган, который обеспечивает взаимодействие Правительства с экспертным сообществом. Его основные функции: подготовка предложений и информационно-аналитических материалов по достижению национальных целей развития, реализация национальных проектов, государственных программ, инициатив социально-экономического развития России.

Фото: economy.gov.ru

В последний раз состав экспертного совета обновляли в конце 2021 года.

Указ об упразднении Федерального агентства по туризму был подписан 20 октября 2022 года. Его полномочия переданы Минэкономразвития. 37-летняя Догузова руководила Ростуризмом с 7 февраля 2019 года. Ее освободили от должности 22 ноября.

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Айрат Назипов